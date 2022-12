JAKARTA - Penyanyi Celine Dion mengabarkan bahwa dirinya mengidap sebuah penyakit langka, yakni very rare neurological disorder atau disebut juga stiff person syndrome, yang merupakan kelainan saraf atau manusia kaku.

Hal tersebut bahkan diungkapkan langsung oleh Celine Dion dalam video di akun Instagram pribadinya baru-baru ini.

Melalui unggahan videonya, pelantun My Heart Will Go On ini akhirnya buka suara terkait kondisi dirinya saat ini. Ia pun tak segan untuk membeberkan apa saja yang dialaminya selama mengidap penyakit tersebut.

"Saya sudah lama berurusan dengan masalah kesehatan dan sangat sulit, bagi saya untuk menghadapi tantangan dan membicarakan semua yang telah saya alami," beber Celine Dion dalam akun Instagramnya, Kamis (8/12/2022).

"Sebenarnya, baru saja saya didiagnosis kelainan saraf (very rare neurological disorder) sakit sangat langka yang disebut sindrom orang kaku (stiff person syndrome) yang menyerang 1 dari sejuta orang," sambungnya.

Kabar tersebut sontak mengagetkan seluruh penggemarnya. Terlebih Celine disebut akan melakukan tur ke Amerika Utara pada 2023 mendatang.

Atas sakit yang ia derita, Celine menegaskan bahwa ia akan menunda segala aktivitas bernyanyi. Pasalnya, ia masih mencoba untuk mempelajari terkait kondisi langka tersebut.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut bersama Lifebuoy x MNC Peduli Tengah Berlangsung!

Sementara itu, Celine mengatakan bahwa dirinya sering mengalami kejang. Rupanya kejang yang ia alami lantaran penyakit tersebut. "Kami sekarang sudah tahu, inilah yang menyebabkan kejang yang saya alami," katanya. Diva pop dunia ini juga mengatakan bahwa kejang atau kaku yang ia alami menghambat segala aktivitasnya. Sehingga tidak memungkinkan, kondisinya untuk tampil bernyanyi menghibur para penggemarnya, dengan kondisi tersebut. “Sayangnya, kejang yang mempengaruhi setiap aspek kehidupan sehari-hari saya. Terkadang menyebabkan kesulitan berjalan dan tidak memungkinkan, saya bernyanyi seperti dulu," ungkapnya dengan raut wajah menahan tangis.