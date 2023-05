LOS ANGELES - Celine Dion memutuskan untuk membatalkan sisa tur dunianya sepanjang 2023-2024. Pembatalan itu lantaran kondisi kesehatannya yang didiagnosa mengidap stiff-person syndrome dan terbilang sulit disembuhkan.

Pelantun My Heart Will Go On itu diketahui masih memiliki 42 jadwal ‘Courage World Tour’ tersisa. Konser-konser tersebut menjadi tur dunia pertama sang penyanyi tanpa suami sekaligus manajernya, Rene Angelil, yang meninggal dunia pada 2016.

“Aku sangat menyesal karena sekali lagu telah mengecewakan kalian,” ujar penyanyi asal Kanada tersebut dalam unggahannya di Instagram seperti dikutip pada Senin (29/5/2023).

Penyanyi 55 tahun itu mengatakan, akan sulit baginya untuk kembali bisa tampil di atas panggung meski sudah sembuh 100 persen. Pasalnya kondisi itu menyebabkan dia kerap mengalami kejang otot dan tidak bisa menggunakan pita suara.

“Aku sangat menyesal mengecewakan kalian lagi. Meski ini menghancurkan hatiku, lebih baik jika kita membatalkan semuanya sekarang, sampai aku benar-benar siap untuk kembali ke panggung,” tuturnya menambahkan.

Pengumuman pembatalan sisa tur tersebut diumumkan Celine Dion setelah dia mengunggah video yang menjelaskan kondisi penyakitnya, pada Desember 2022. Kondisi itu diakuinya sangat mengganggu aktivitasnya sehari-hari. Celine Dion mengaku, kesulitan berjalan dan sulit menggunakan pita suara untuk bernyanyi. Meski begitu, dia tidak akan menyerah dan berusaha untuk sembuh dengan pengawasan tim dokter terbaik.*

