LOS ANGELES - Penyanyi Celine Dion yang sudah puluhan tahun berkiprah di industri hiburan, akhirnya siap menunjukkan kemampuan aktingnya di layar lebar.

Dilansir dari Daily News, pelantun My Heart Will Go On ini baru saja merilis video lirik lagu terbarunya, Love Again. Lagu ini adalah salah satu dari lima lagu baru yang akan menjadi soundtrack film mendatang dengan judul yang sama.

BACA JUGA: Cerita Celine Dion Beratnya Hadapi Penyakit Langka

Dion dikabarkan akan membintangi film tersebut bersama deretan artis ternama seperti Priyanka Chopra dan Sam Heughan. Drama komedi romantis ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 12 Mei 2023.

Love Again menjadi lagu pertama Dion sejak dia mengungkapkan penyakitnya, yakni stiff person syndrome. Ini merupakan kelainan langka yang menyebabkan kekakuan otot dan menyakitkan, disebabkan faktor lingkungan.

Follow Berita Okezone di Google News

Kondisi tersebut memengaruhi aktivitasnya dalam karier. Menurut Johns Hopkins Medicine, kondisi tersebut membuat artis 55 tahun itu membatalkan tur konsernya di Eropa periode 2022-2023. Dion berupaya memulihkan kondisinya dengan menjalani terapi serta olahraga meski sindrom tersebut dianggap tak bisa sembuh, sebagaimana yang diungkapkan melalui akun Instagram pribadinya. BACA JUGA: Sebelum Gugat Cerai Suami, Ayah Sempat Doakan Shandy Aulia Jadi Mualaf Penyakit tak mematahkan semangat Dion untuk terus berkarya. Dalam rilis pers, ia mengaku sangat antusias berakting dengan artis-artis besar yang terlibat dalam film barunya. "Mendapat hak istimewa bersama aktor cantik dan bertalenta Priyanka Chopra dan Sam Heughan dalam film pertamaku adalah hadiah yang akan kuhargai selamanya," imbuhnya. BACA JUGA: Alasan Virgoun Mantap jadi Mualaf, Bermula dari Kalah Taruhan

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.