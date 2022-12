TRAILER drama Korea The Glory perdana dirilis platform streaming Netflix. Drama yang dibintangi Song Hye Kyo dan Lee Do Hyun ini akan tayang pada 30 Desember mendatang.

Rilisnya trailer tersebut menghebohkan para penggemar K-Drama. Video berdurasi satu menit 29 detik itu dibuka dengan sosok Song Hye Kyo yang bernarasi tentang kebencian yang menghantui dirinya.

“Ada kebencian yang menyerupai rindu,” begitu ucapan Song Hye Kyo, dikutip MNC Portal Indonesia dari akun Instagram Netflix Indonesia, Kamis (8/12/2022).

Dalam cuplikan yang ditampilkan, mantan istri Song Joong Ki itu tampil dengan rambut pendek sebahu. Hye Kyo terlihat memerankan karakter yang dingin dan misterius.

The Glory ini mengisahkan saat Song Hye Kyo memiliki pengalaman tak menyenangkan dengan teman sekolahnya. Masa lalu tak menyenangkan itu membawanya pada rencana balas dendam pada mereka.

Sosok aktor, Lee Do Hyun juga tak ketinggalan dalam trailer drama Korea itu. Biasa memerankan sosok pria yang lembut dan romantis di berbagai drakor, Lee Do Hyun kini tampil dengan karakter dingin dan penuh emosi.

Drama Korea The Glory akan menjadi proyek kembalinya Song Hye Kyo ke layar kaca. Sebelumnya, bintang drama Fullhouse itu terakhir membintangi drakor bertajuk, Now We Are Beeaking Up bersama aktor Jang Ki Young pada 2021 lalu.

Drama bergenre thriller ini juga menjadi aliran baru untuk Song Hye Kyo. Terlebih ini juga pertama kalinya ia beradu akting dengan aktor muda Lee Do Hyun dalam drama ini.

Buat yang sudah tak sabar, penonton tak perlu menunggu lama untuk menyaksikan drama Korea ini. The Glory akan tayang pada 30 Desember 2022 di Netflix.