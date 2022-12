SEOUL - Drama Yumi’s Cells memenangkan penghargaan Best Original Programme by a Streamer/OTT dalam ajang Asian Academy Creative Awards (AACA) yang digelar di Chijmes Hall, Singapura, pada 7-8 Desember 2022.

Serial populer itu berhasil menundukkan sederet kompetitornya, dari The Rap of China (China), Ghost Cleansing Ltd (Hong Kong), Mumbai Diaries (India), Seribu Nina (Malaysia), Still (Filipina), Identiti (Singapura), dan Wannabe (Thailand).

“Drama ini sebuah tantangan untuk kami. Dan kami sangat bersyukur mendapat pengakuan atas tantangan tersebut. Aku puas dengan drama ini,” ujar Yoo Seul Gi, produser Studio Dragon yang menggarap drama itu dalam pidato kemenangannya.

Diadaptasi dari webtoon berjudul serupa, Yumi’s Cells berkisah tentang pegawai kantoran bernama Yumi (Kim Go Eun). Menariknya, drama ini mempertontonkan bagaimana sel-sel dalam tubuh Yumi memengaruhi pemikiran, perasaan, dan aksinya.

Sebelumnya, serial ini memenangkan penghargaan Best Picture dalam Blue Dragon Series Awards yang digelar Juli silam. Dalam ajang serupa, Kim Go Eun sang bintang utamanya memenangkan penghargaan Best Actress.*

