JAKARTA - Chelsea Islan dan Rob Clinton Kardinal dikabarkan melangsungkan pernikahan hari ini. Hal ini diketahui dari unggahan Instagram Story @darejow, salah satu kerabat pasangan itu. Terlihat keduanya sedang berhadapan di altar dengan seorang pastor.

Rob Clinton tampil dengan jas cokelat pastel, sementara Chelsea terlihat menawan dengan gaun dan tudung putih yang anggun. Keduanya tampak serasi di momen spesial itu.

"Pasangan kalian diharapkan jadi sumber kebahagiaan, bisa menjadi satu, sepikir dan seterusnya. May you kiss the bride," ujar pembawa acara.

Rob dan Chelsea kemudian berciuman manis setelah dinyatakan sahsebagai suami-istri. Kebahagiaan turut dirasakan oleh para tamu undangan dengan tepuk tangan.

Selain itu, sahabat Rob lainnya yakni Sean Galael, mengunggah insta story tentang hari bahagia Rob Clinton. Dia memakai setelan jas dan dasi, serta sekuntum bunga di dada kirinya bersama deretan pria lainnya. Mereka semua tampaknya dipilih oleh Rob untuk menjadi groomsmen atau pengiring pengantin pria.

"Big day for the bro @robclintonkardinal" tulis Sean Galael, dikutip pada Kamis (8/12/2022)

Sementara sehari sebelumnya, Rob Clinton Kardinal juga merepost beberapa insta story sahabatnya. Tampak Rob serta beberapa pria lain yang dipilih sebagai groomsmen sedang terlibat meeting menjelang hari pernikahan Rob Clinton dan Chelsea Islan. "Brifieng for @ronclintonkardinal big day" kata @darejow. Chelsea Islan sendiri belum mengungkap momen pernikahannya tersebut. Berdasarkan pantauan, Chelsea Islan hanya mengunggah momen ketika melakukan prosesi siraman adat Jawa. Sebelumnya, pasangan Rob Clinton dan Chelsea Islan sudah menggelar acara lamaran terlebih dahulu. Adapun acara tersebut berlangsung pada 24 Oktober 2022 lalu.