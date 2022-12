JAKARTA - Aldi Taher ikut bersemangat menantikan hari pernikahan antara Kaesang Pangarep dan Erina Gudono. Rencananya, pernikahan Kaesang dan Erina akan digelar pada Sabtu, 10 Desember 2022 mendatang di Pendopo Royal Ambarrukmo, Yogyakarta.

Saking semangatnya, suami dari Salsabillih ini bahkan berharap bisa mendapatkan undangan dari putra Presiden RI Joko Widodo. Ia mengaku ingin bisa menyaksikan secara langsung pernikahan dari putra bungsu orang nomor satu di Indonesia tersebut.

Mantan suami Dewi Perssik ini bahkan sempat mengirimkan Direct Messages (DM) Instagram kepada Kaesang. Dalam DM tersebut, ia meminta agar diizinkan untuk menjadi salah satu tamu yang dapat menghadiri acara bahagia tersebut.

"Assalamualaikum brader Kaesang aku doakan Insya Allah lancar nikahannya, Btw undang2 aku dunk brader aku pengen hadir di acara pernikahanmu," ungkap Aldi Taher.

Usai mengharapkan undangan, Aldi tampak mendoakan pernikahan Kaesang dan Erina. "Brader kaesang I love you so much, brader kaesang selamat menempuh hidup baru," katanya.

Melihat unggahan tersebut, netizen pun ramai membanjiri kolom komentar unggahan Aldi Taher. Bahkan ada yang berharap jika Kaesang benar-benar akan mengundang Aldi Taher di acara pernikahannya.

"Up sampe diundang...," ucap mhrd***.

"Up sampe jadi mc hajatan kaesang," kata ir.pi***. "Semoga diundang yaa.. kalo engga ya edit foto aja bareng @kaesangp biar disangka diundang," timpal andhy***. "@kaesangp bang undg bang buat ngeramein," lanjut anza***.