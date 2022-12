JAKARTA - Julian Jacob dan Mirriam Eka datang dengan kabar bahagia. Usai putus dari Brisia Jodie, Julian Jacob tiba-tiba melamar seorang gadis cantik yang merupakan penyanyi jebolan ajang Rising Star Indonesia 2018, yakni Mirriam Eka.

Mirriam Eka lewat akun Instagram miliknya mengunggah momen spesial tersebut. Ia membagikan beberapa potret bahagia dan cincin yang terpasang di jari mani.

“Of course I said Yes. There are so many beautiful reasons to be thankful, you’re one of the @julianjacs ,” tulis Mirriam, dalam keterangan unggahan tersebut.

Mirriam Eka yang terlihat mengenakan dress putih panjang tampak dipeluk erat oleh Julian Jacob di belakangnya yang mengenakan kemeja putih dan celana jeans. Mereka bahkan tampak menempelkan kedua pipi mereka satu sama lain.

Dalam potret berikut, Mirriam Eka tampak bahagia di samping dekatan sang tunangan. Julian Jacob juga tampak melempar senyum tipisnya yang tampak mantap meminang Mirriam Eka untuk jadi calon istrinya.

Kabar bahagia pertunangan antara Julian Jacob dan Mirriam Eka lantas disambut bahagia oleh para penggemar hingga kerabat terdekatnya. Mereka turut mendoakan agar hubungan Julian dan Mirriam dilancarkan hingga hari pernikahan mereka nanti. “Congrats maria juliann!!,” tulis @melisahart_ “Congrats bby,” ujar @gheaindrawari