JAKARTA - Kabar bahagia datang dari pasangan muda, Julian Jacob dan Mirriam Eka. Pada Rabu, 30 November 2022 kemarin, mantan kekasih Brisia Jodie ini baru saja melamar kekasihnya yang merupakan penyanyi jebolan ajang Rising Star Indonesia 2018.

Momen lamaran tersebut diketahui lewat sebuah video yang beredar di sejumlah akun Instagram milik teman-teman mereka. Bahkan dalam video tersebut, terlihat beberapa rekan dari pasangan ini memegang balon berwarna emas bertuliskan ' Will You Marry Me'.

Mirriam yang datang bersama kekasihnya dan melihat teman-temannya berkumpul memberi kejutan tampak kaget dan terharu. Tak lama setelahnya, Julian pun terlihat berlutut di hadapan sang kekasih sambil memegang cincin.

"Will you marry me Mirriam Eka?," tanya Julian sambil berlutut di hadapan kekasihnya yang langsung dijawab dengan anggukan kepala.

Usai menjawab pertanyaan Julian, Mirriam pun langsung dipeluk oleh pria 28 tahun itu. Bahkan Julian juga turut menyematkan cincin di jari manis kekasihnya.

Tak hanya itu, Julian Jacob bahkan sempat memasangkan mahkota di kepala Mirriam Eka. Sedangkan Mirriam terlihat tersenyum bahagia sambil memamerkan cincin di jari manisnya ke arah kamera. Selamat Julian Jacob dan Mirriam!