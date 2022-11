JAKARTA - Sabotage sebuah film thriller yang bakal tayang, Senin (28/11/2022) pukul 21.45 WIB. Film ini diproduksi di Amerika Serikat tahun 2014. Disutradarai oleh David Ayer, dan ditulis oleh David Ayer dan Skip Woods.

Film ini adaptasi dari novel Agatha Christie yang berjudul โ€œAnd Then There Were Noneโ€. Menampilkan Arnold Schwarzenegger, Sam Worthington, Olivia Williams, Terrence Howard, Joe Manganiello, Joshua Holloway, dan Mireille Enos.

Schwarzenegger menggambarkan pemimpin tim DEA yang anggotanya (Worthington, Howard, Manganiello, Holloway, dan Enos) mendapati diri mereka diburu setelah mereka mencuri uang yang disita selama penggerebekan kartel.

Berdasarkan trailer yang dimuat di laman IMBd.com Sabotage (2014) mengisahkan pemimpin satuan tugas elit DEA bernama Arnold Schwarzenegger tengah menghadapi kartel narkoba paling mematikan di dunia. Timnya menggerebek rumah persembunyian kartel narkoba dan menyembunyikan USD10 juta di pipa ledeng.

Namun, ketika mereka ingin mengambilnya, uang itu sudah lenyap. Mereka pun menyelidiki hilangnya uang 10 juta dolar AS itu. Beberapa bulan kemudian, penyelidikan pun dicabut. Para tim merayakan di klub tari telanjang. Hingga menimbulkan anggota tim tewas.

Salah satu anggota tim dibunuh di rel kereta api, dan tim kedua dipake ke langit-langit. Sebagian lainnya ditembak mati di kabin yang terpencil.

Ternyata ada penyelidik perempuan Kota Atlanta yang bertanggung jawab atas pembunuhan itu. Bagaimanakah kisah selengkapnya?

(aln)