JAKARTA - Boy William membuat geger penggemar karena ucapannya di depan aktor Korea Song Joong Ki dalam acara fan meeting. Pasalnya, sang presenter mengaku pelantun Geboy Mujair itu sebagai orang terkasihnya.

Momen tersebut diunggah di akun fans sang pedangdut, @queenofdepok. Boy William sebagai host di acara itu tampak menunjuk Ayu Ting Ting yang hadir di sana dan memintanya berdiri. Ia sekaligus mengenalkannya pada Song Joong Ki.

"Her name is Ayu Ting Ting, Uri Chagiya (Namanya Ayu Ting Ting, sayangku)" ujar Boy.

Sebagai informasi, 'chagiya' dalam bahasa Korea artinya adalah sayang. Biasanya merupakan sapaan yang digunakan pasangan kekasih untuk memanggil satu sama lain.

Hal itu membuat Song Joong Ki tampak kaget. Namun Ayu Ting Ting dari bangku penonton langsung menyilangkan tangannya, membantah ucapan Boy yang menyebutnya 'chagiya'.

Melihat Ayu yang membantah disebut 'chagiya', Boy William kemudian berkelakar, mengingat keduanya baru saja menjalin hubungan baik setelah mengaku 4 tahun bersitegang.

"Oh, mau ribut lagi, baru baikan," ujar Boy William, yang disambut tawa bintang serial Vincenzo.

Cuplikan video itu menuai beragam komentar darik fans Ayu Ting Ting. Di antaranya ikut senang jika mereka benar menjalin asmara. "Aku ikut seneng dan bahagia bgt lihat mereka .hati ini ikutan berbunga-bunga," komentar netizen. "Aaaa..so sweet," komentar netizen/ "Senang deh lihat mereka, semoga berjodoh," komentar netizen lainnya.