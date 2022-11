SEOUL - FIlm Korea Derailed, juga dikenal sebagai No Way to Go, adalah film kejahatan aksi Korea Selatan tahun 2016 yang dibintangi oleh Ma Dong-seok dan Choi Min-ho. Film ini ditampilkan di Festival Film Internasional Busan ke-21 dan dirilis di bioskop-bioskop di Korea Selatan pada 30 November 2016.

Derailed yang disutradarai oleh Lee Seong Tae ini berkisah tentang empat orang anak yang kabur dari rumah dan hidup di jalanan. Mereka melakukan tindakan kriminal demi mengumpulkan uang, seperti menjual barang hasil curian pada penadah demi menghasilkan uang.

Di sisi lain, mereka juga menjambret, menipu, merampok, bahkan melakukan prostitusi tergantung peluang apa yang ada di depan mereka.

Keempat remaja itu adalah Jin Il (Choi Min Ho), Ga Yeong (Jung Da Eun), Bong Gil (Lee Yoo Jin), dan Min Kyung (Baek Soo Min). Mereka pertama kali bertemu di pusat penampungan remaja, lalu memutuskan untuk hidup sesuai dengan keinginan mereka masing-masing.

Suatu hari kondisi keuangan mereka sedang sangat kritis. Ga Yeong kemudian memiliki rencana untuk melakukan pekerjaan prostitusi. Sebetulnya, ketiga temannya menentang keputusan tersebut, namun Ga Yeong tetap melakukan transaksi prostitusi bersama salah satu pelanggan yang diketahui bernama Hyung Suk yang diperankan oleh Ma Dong Seok.

Saat menuju motel. Rupanya Ga Yeong dan Hyung Suk memiliki rencana masing-masing. Ga Yeong berniat memeras Hyung Suk, sementara Hyung Suk berniat merekrut Ga Yeong untuk bekerja di bar karaoke yang telah hampir bangkrut miliknya sendiri. Demi membuat barnya tetap beroperasi, merekrut wanita muda adalah solusi paling cepat yang bisa dilakukannya. Sayangnya, langkah Ga Yeong malah membuat Jin Il dan teman-temannya terseret ke dalam masalah besar. Hyung Suk ditipu dan mobilnya dicuri oleh mereka. Hyung Suk yang tidak terima kemudian membuat perhitungan dengan Ga Yeong, Jin Il dan yang lainnya. Mereka pun tertangkap oleh anak buah Hyung Suk dan diminta untuk memberikan kompensasi. Kompensasi tersebut berubah menjadi hutang yang harus dilunasi Jin Il sebab ia tidak punya uang. Sebagai jaminan, Ga Yeong harus tinggal bersama anak buah Hyung Suk sampai Jin Il berhasil membayar seluruh hutang-hutangnya. Apabila ia tidak berhasil menebusnya, Ga Yeong akan dipekerjakan sebagai wanita penghibur. Situasi semakin pelik sebab muncul Sung Hoon (Kim Jae Young) yang merupakan musuh lama mereka. Ia memanfaatkan Hyung Suk untuk mendapatkan Ga Yeong dan Jin Il.