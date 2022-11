JAKARTA - The November Man sebuah film aksi mata-mata yang bakal tayang, Kamis (24/11/2022) pukul 21.45 WIB. Film ini dirilis tahun 2014 yang diproduksi bersama Inggris dan Amerika Serikat, disutradarai oleh Roger Donaldson yang sebelumnya bekerja dengan Brosnan di Dante's Peak.

Skenario yang ditulis oleh Michael Finch dan Karl Gajdusek. Berdasarkan novel There Are No Spies karya Bill Granger, yang merupakan angsuran ketujuh dalam seri novel The November Man, yang diterbitkan pada tahun 1987. Dibintangi oleh Pierce Brosnan, Luke Bracey dan Olga Kurylenko, dengan Bill Smitrovich dan Will Patton.

Berdasarkan trailer yang diunggah di kanal YouTube Rotten Tomatoes Trailers The November Man (2014) mengisahkan agen CIA yang bernama Peter Devereaux yang sedang mengawasi seorang agen muda, David Mason selama misi perlindungan di Montenegro.

Namun, misi pun gagal karena Mason tidak mengikuti arahan Peter untuk tidak melakukan tembakan. Ia nekat menembak hingga menyebabkan peluru salah sasaran ke arah anak kecil, dan meninggal dunia. Lima tahun kemudian, Peter memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya.

Untuk itu, Peter membuka kedai kopi. Suatu ketika, John Hanley, mantan bosnya menemuinya agar kembali bertugas ke lapangan. Dia juga menceritakan agen yang bernama Natalia Ulanova yang saat ini menyamar sebagai asisten calon presiden Rusia, Arkady Fedorov.

Natalia menjadi mata-mata untuk mengetahui keterlibatan Federov terkait kasus kejahatan perang. Lalu, Peter pun setuju dengan tugas tersebut dan ditugask untuk membawa Natalia ke St. Petersburg. Akhirnya, pihak Fedorov tahu siapa sebenarnya Natalia.

Atas perbuatannya, Natalia pun dibunuh agar tidak membocorkan rahasia. Hanya saja, Peter sempat mendapatkan bocoran nama saksi dan bukti dari Natalia sebelum meninggal. Kini, Peter harus mencari Mira Filipova yang merupakan saksi mata.

Dia meminta bantuan Alice Fournier yang mengetahui keberadaan Mira. Justru Peter menemukan indikasi keterlibatan CIA. Pada kejahatan yang diperbuat Fedorov. Peter pun sadar dirinya sedang diperalat dan kini menjadi sasaran pembunuh bayaran.

Bagaimanakah kisah selengkapnya?

(aln)