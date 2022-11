JAKARTA – Patricia Lourence menjadi salah satu bintang di serial My Comic Boyfriend. Tayang di Vision+, My Comic Boyfriend dirilis pada 11 November 2022 lalu.

Series My Comic Boyfriend, disutradarai oleh Reka Wijaya. Series ini menceritakan tentang seorang karakter komik bernama Jetta (Arbani Yasiz) yang menjadi kenyataan, dan menjalin hubungan asmara dengan gadis yang menggemarinya, Naya (Hanggini).

Kemudian Patricia Lourence hadir sebagai tokoh antagonis bernama Key, yang merupakan salah satu anggota dari geng gadis populer di sekolah, bersama dua tokoh lainnya yaitu Queena (Sharon Sahertian) dan Icha (Annisha Kirana).

Patricia Lourence tertarik dengan sosok Key karena tokoh antagonis yang keburukannya tak tanggung-tanggung. Patricia Lourence menjelaskan semua sifat negatif ada pada karakter Key.

“Key itu orangnya yang super iri hati, dia juga backstabber. Pokoknya segala sesuatu yang buruk kayaknya ada di Key, deh. Jadi bener-bener nggak ada positifnya di sini,” ujar gadis yang akrab disapa Irene itu.

Patricia Lourence mengaku belum pernah memerankan karakter dengan sisi negatif yang dominan seperti karakter Key sebelumnya.

“Kalo sampe yang se-antagonis ini belum. Jadi ini, kalo misalnya sampe bener-bener antagonisnya nggak ada positif-positifnya kayak sekarang, ini for the first time sih,” ujarnya.

Patricia Lourence sangat tertantang dengan sosok Key. Sebab, terlebih dengan sifat menyebalkan yang harus berhasil membuat penonton kesal.

“Tantangannya, gimana caranya emang sejahat itu aja, itu yang susah sih buat aku, dan beda sama sifat asli juga,” katanya. Ia lalu melanjutkan, “Misalnya ada sifat yang aslinya tuh, kalo di asli nggak mungkin banget aku lakuin, tapi pas di series ini ada yang kayak begitunya.”

