JAKARTA - Nama Nani Wijaya tengah menjadi trending topic di Twitter. Rupanya, itu adalah karakter yang diperankan presenter Najwa Shihab di film Sri Asih garapan sutradara Upi.

Hal ini diumumkan oleh Joko Anwar melalui unggahan Instagramnya. Ia membagikan video Najwa yang tengah memberikan imbauan kepada masyarakat untuk menonton film Sri Asih dan melarang pembajakan film.

"Halo aku Najwa Shihab salah satu pemain film Sri Asih, saya mau ajak kamu untuk nonton film Sri Asih di bioskop dan ingat jangan merekam film selama pertunjukan apalagi mengupload di media sosial kamu krn itu adalah pembajakan," ujar Najwa, dikutip Minggu (22/11/2022).

"My dream comes true, to cast my hero in our movie. Najwa Shihab sebagai titisan Sri Asih pertama, Nani Wijaya. Nonton Sri Asih di bioskop, yah. #SriAsih," tulis Joko Anwar.

Film Sri Asih merupakan adaptasi dari komik berjudul serupa karya R.A Kosasih. Menceritakan tentang Alana yang tidak mengerti mengapa dirinya selalu dikuasai kemarahan dan ketika dewasa, dia baru mengetahui dirinya bukan manusia biasa. Film ini akan menjadi film kedua dari Jagat Sinema Bumilangit setelah Gundala. Film ini mulai tayang di bioskop Indonesia mulai 17 November 2022. Dibintangi sederet artis ternama seperti Pevita Pearce sebagai pemeran utama, kemudian Christine Hakim, Jefri Nichol, Surya Saputra, Jourdy Pranata, Canti Tachril, dan Ario Bayu.