SEOUL - Drama Korea baru Summer Strike akan tayang perdana pada 21 November 2022. Drama mengharukan itu dibintangi oleh Seolhyun dan Im Siwan.

Mengutip Soompi, pada Jumat (18/11/2022), Seolhyun berperan sebagai Lee Yeo Reum, seorang wanita yang kelelahan dari pekerjaan sebelumnya. Dia memutuskan untuk menjadi pengangguran dan pergi untuk tinggal di desa kecil tepi laut, Angok, dengan harapan menemukan sesuatu yang baru.

Sedangkan Im Siwan berperan sebagai Ahn Dae Bum, seorang jenius yang pendiam dan pemalu dan bekerja sebagai pustakawan di Angok.

Diketahui, Summer Strike merupakan drama yang diadaptasi dari webtoon populer I Donโ€™t Feel Like Doing Anything. Drama ini menceritakan kisah orang-orang yang memutuskan untuk berhenti dari gaya hidup mereka saat ini dan pindah ke kota kecil untuk tidak melakukan apa-apa.

Sementara itu, dalam potongan gambar yang baru dirilis memperlihatkan Lee Yeo Reum yang sedang melamun di kereta bawah tanah. Penampilan Lee Yeo Reum yang menatap lesu smartphone dengan earphone, serta adegan realistis perjalanan sehari-hari membuat penonton merasa simpati padanya. Pemutaran perdana Summer Strike akan menggambarkan alasan Lee Yeo Reum memutuskan untuk tidak melakukan apapun. BACA JUGA:Jinyoung GOT7 akan Rilis Album Solo Tahun Depan Tim produksi mengatakan, โ€œLee Yeo Reum, yang tidak bisa mengurus dirinya sendiri, membuat pilihan berani untuk pertama kali dalam hidupnya. Seolhyun membenamkan dirinya dalam emosi Yeo Reum, yang menjalani hidupnya dengan keras, dan berubah menjadi Yeo Reum sendiri. Silakan nantikan episode pertama yang akan membangkitkan simpati pemirsa serta lompatan baru Seolhyun saat dia bertemu dengan karakter seumur hidupnya.โ€