SEOUL - Drama Korea See You In My 19th Life mendapatkan kritik dari penggemar meski belum resmi dirilis. Padahal drama tersebut baru pengumumkan nama-nama pemainnya pada Selasa (15/11/2022) lalu. Drama tersebut menjadi drama comeback Shin Hae Sun setelah 2 tahun rehat.

Diketahui, Shin Hae Sun akan dipasangkan dengan Ahn Bo Hyun. Selain itu, ada pula Ha Yoon Kyun dan Ahn Dong Goo. Namun menurut netizen, para pemain tersebut tak cocok berperan dalam drama, terutama Ahn Bo Hyun.

Drama See You In My 19th Life adalah drama romance fantasi diadaptasi dari webtoon dengan judul nama yang sama. Drama itu mengisahkan Ban Ji Eum (Shin Hye Sun), seorang perempuan yang mendapat keajaiban untuk mengingat kehidupan setelah reinkarnasi. Ban Ji Eum yang hidup ke-19 kali, mempertahankan ingatannya dari kehidupan masa lalunya dan mati-matian mencari Mun Seo Ha (Ahn Bo-Hyun), yang dia cintai dalam kehidupannya ke-18.

Namun menurut netizen, pada webtoon aslinya, Mun Seo Ha memiliki karakter yang lemah dan sering sakit hingga mudah pingsan. Berbanding terbalik dengan sosok Ahn Bo- hun yang memliki tinggi 187 cm, memiliki bahu lebar, dan mantan petinju. Sehingga hal itu disebut sebagai sebuah kesalahan. Kecewa dengan para pemain, penggemar webtoon asli mengungkapkan kekecewaannya.

“Cast untuk kedua karakter utama itu aneh. Apa ini?," ucap netizen.

"Castingnya payah," tulis netizen lainnya.

"Saya bukan penggemar dari para aktor ini," kata netizen lain.

“Citra para pemeran semuanya berbeda (dari karakter webtoon)," tulis lainnya.

Sinopsis Ban Ji-Eum ( Shin Hye-Sun), setiap kali dia dilahirkan kembali, dari usia 8 hingga usia 12 tahun, dia mulai mengingat semua kehidupan sebelumnya. Setelah itu, dia menjalani hidupnya dengan kenangan dari semua kehidupan sebelumnya. Dia benci mengingat semua kehidupan sebelumnya dan setiap kali dia menghadapi akhir hidupnya, dia berharap bahwa dia tidak akan pernah dilahirkan kembali atau mengingat kehidupan sebelumnya. Kemudian dalam kehidupannya yang ke-18, ketika dia masih berusia 12 tahun dan bernama Yoon Joo-Won, dia bertemu dengan seorang anak bernama Moon Seo-Ha. Mereka menjadi sangat dekat. Dalam kehidupannya yang ke-19 saat ini dan sebagai Ban Ji-Eum, dia kembali bertemu dengan Moon Seo-Ha (Ahn Bo-Hyun). Dia sekarang sudah dewasa. Ban Ji-Eum sepenuhnya tahu siapa Moon Seo-Ha dan mencoba mendekatinya kembali. Sedangkan saat Moon Seo-Ha masih kecil, ia kehilangan orang-orang yang dicintainya, termasuk cinta pertamanya Yoon Joo-Won . Sejak itu, dia menolak menjalin hubungan dengan orang lain. Hidupnya berubah karena kemunculan wanita aneh bernama Ban Ji-Eum.