JAKARTA - Drama Korea baru Reborn Rich atau dikenal juga The Youngest Son of a Conglomerate akan tayang pada Jumat, 18 November 2022 mendatang. Drama yang dibintangi Song Joong Ki itu tayang di JTBC dan bisa disaksikan secara streaming di Viu Original.

Secara garis besar, sinopsis Reborn Rich bercerita tentang balas dendam Soon Joong Ki seusai bangkit dari kematian. Dalam drama Soon Joong Ki memerankan dua karakter yakni, sebagai Yoon Hyun Woo dan Jin Do Joon.

Sinopsis

Reborn Rich bercerita tentang Yoon Hyun-woo (Song Joong Ki) yang telah bekerja untuk Soonyang Conglomerate selama lebih dari 10 tahun. Pekerjaan utamanya adalah mengurus keluarga yang memiliki bisnis besar itu. Pekerjaannya mirip dengan seorang pelayan, tetapi dia dituduh melakukan penggelapan dana oleh keluarga konglomerat. Dirinya kemudian dibunuh oleh putra bungsu mereka Jin Do-joon.

Namun setelahnya, Yoon Hyun-woo malah menemukan dirinya masuk dalam tubuh putra bungsu keluarga Jin Do-joon. Sehingga, dia memutuskan untuk membalas dendam pada keluarga Soonyang Conglomerate dan juga menjalankan bisnis keluarga.

Yoon Hyun Woo adalah sekretaris yang setia, pekerja keras, dan setia kepada keluarga Jin, pemilik kerajaan bisnis Grup Sunyang yang menguntungkan. Sedangkan, Jin Do Joon merupakan laki-laki termuda dari keluarga kerajaan bisnis Grup Sunyang.

Kedua karakter berdiri sangat kontras antara satu sama lain karena mereka terlihat menjalani kehidupan yang sama sekali berbeda. Seolah-olah mereka adalah satu orang karena memiliki bagian hati yang sama. Di sisi lain, Ji Do Joon terlahir kembali dalam gambaran perdamaian. Dengan berpakaian santai tidak akan ada yang curiga bahwa Ji do Joon memiliki rencana balas dendam. BACA JUGA:Sinopsis The First Responders, Drama Baru yang Langsung Puncaki Rating Tentang penggambarannya dua karakter yang berbeda, Song Joong Ki menjelaskan, "Karena nama mereka berbeda dan mereka hidup dalam periode waktu yang berbeda, mereka mungkin tampak seperti dua karakter yang berbeda, tetapi saya bertindak seolah-olah mereka adalah satu orang karena mereka sama di bagian hatinya." Selain Song Joon Ki, drama tersebut juga dibintangi aktor lain di antaranya, Lee Sung-min sebagai Jin Yang-cheol dan Shin Hyun-been sebagai Seo Min-young.