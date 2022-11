JAKARTA - Lagu 'Satu Rasa' dirilis oleh Sahara yang rilis pada tahun 2022. Lagu tersebut masuk dalam album mereka yang bertajuk 'The Best of Sahara'.

'Satu Rasa' - Sahara:

A Bm

Kala ku terjaga dari lamunan

A D

Bayang masa lalu di matakuA

Sejenak kubiarkan dan terus berjalanF#m E

Kuingatkan gundah yang selaluF#m D

Ada dalam setiap langkahku

Int. : A D 2x

A

Dan lalu kucoba untuk ikuti

Rasa yang pernah aku milikiA

Sisi ruang batinku selalu bertanyaF#m E F#m

Oh adakah dalam hatimu tempatku berlabuhD

Oooo...

Chorus :

A

Heiya... heya...

D

Satukanlah rasaA D

Damaimu dalam dekapankuA

Heiya... heya...D

Rasakan cintakuA D

Rinduku selalu bersamamuE D E D

Ooooo...oooo..ooooo.....ooooo

Satu yang aku minta

Rindukan aku

Solo : A D

E D

A

Dan lalu kucoba untuk ikuti D

Rasa yang pernah aku milikiA

Sisi ruang batinku selalu bertanyaF#m E A

Oh adakah dalam hatimu tempatku berlabuhE

Kasih...

C#

Terjebak dalam khayalkuD A C#

Hanyut dalam buaian asmara..ooo......

C#

Semakin ku terlenaD E

Rinduku semakin tak tertahan

Chorus:

A

Heiya... heya...D

Satukanlah rasaA D

Damaimu dalam dekapankuA

Heiya... heya...D

Rasakan cintakuA D

Rinduku slalu bersamamu

Back to chorus

(CLO)