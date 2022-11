JAKARTA - Sisca Kohl dan Jess No Limit ternyata telah menikah. Hal ini diketahui dari vlog YouTube Sisca bertajuk 'A Day In My Life with My Hubby! Ft. Jess No Limit'.

"Bentar lagi kita sampai, ini vlog-nya mungkin namanya a day out with my hubby atau shopping with my husband," kata Sisca, dikutip pada Selasa (15/11/2022).

Dalam kesempatan itu, tampak Sisca tengah berada di mobil, bergegas belanja untuk kebutuhan mereka berangkat ke Bangkok, Thailand. Sementara Jess berada di sampingnya, tengah mengendarai mobil.

"Hari ini aku mau pergi shopping sama my hubby, Jess No Limit, karena kita mau pergi ke Bangkok. Ini unexpected trip karena aku mau temenin ayang untuk syuting sesuatu," sambungnya.

Sisca kemudian minta maaf kepada subscribers karena belum bisa menampilkan potret pernikahannya dengan Jess. Sebab menurutnya, foto-foto momen spesial mereka itu masih dalam proses pengeditan.

"Maaf ya belum spill foto nikah karena masih diedit. Sabar menunggu, guys, footage-nya banyak banget, jadi sabar menunggu ya," tuturnya.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut Bersama Lifebuoy dan MNC Peduli Tengah Berlangsung!

Video itu langsung menuai beragam komentar dari warganet. Banyak yang turut bahagia atas kabar pernikahan itu dan mendoakan hubungan mereka langgeng. "Senang banget lihat kalian bahagia terus, langgeng sampai kakek nenek," komentar netizen. "Suka banget sama couple ini, my favorite couple. Fix kalian jadi couple of the year sih. Langgeng kalian berdua, Happy wedding Kak Sisca dan Bang Jess," komentar netizen lainnya. Sebelumnya, Sisca Kohl dan Jess No Limit menggelar prosesi lamaran adat Tionghoa, yakni Tingjing atau kalungan pada 10 Agustus 2022. Namun keduanya baru mengumumkan momen spesial itu pada Oktober 2022 hingga mengejutkan warganet. BACA JUGA:Livy Renata Sebut Dunia Podcast Seram, Sindir Deddy Corbuzier? BACA JUGA:Jessica Iskandar Kenang Momen Liburan di Sumba, Netizen: Liburan Elit Bayar Cicilan Sulit