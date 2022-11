JAKARTA - Hellboy sebuah film superhero yang bakal tayang, Senin (14/11/2022) pukul 21.45 WIB. Film ini terinspirasi dari buku komik Darkness Calls, The Wild Hunt, The Storm and the Fury, dan Hellboy di Meksiko.

Film ini disutradarai oleh Neil Marshall, bintangi oleh David Harbour dalam peran utama, bersama Milla Jovovich, Ian McShane, Sasha Lane, Daniel Dae Kim, dan Thomas Haden Church. Ini adalah reboot dari seri film Hellboy, dan film live-action ketiga dalam waralaba.

Dirilis tahun 2019, film ini menceritakan Hellboy berjuang dengan krisis eksistensialnya sendiri sambil mencegah penyihir yang dibangkitkan menaklukkan dunia.

Berdasarkan trailer yang dimuat di laman IMDb film yang berdurasi 121 menit ini mengisahkan salah satu ratu jahat (iblis) yang hidup di dunia manusia. Sebagai eksperimen yang dilakukan oleh sekelompok Nazi.

Eksperimen tersebut dilakukan bertujuan untuk mengambil kekuatan dari neraka melalui Rasputin. Namun, percobaan tersebut tidak dilanjutkan lantaran adanya perpindahan kekuasaan. eksperimen itu menyebabkan lahirnya iblis yang masuk ke dunia manusia, lalu dijuluki Hellboy.

Kehadiran Hellboy di dunia manusia menjadi rumit. Karena ada sekelompok yang ingin membunuh Hellboy, tetapi ada juga yang mau membesarkannya. Kemudian, Hellboy bertumbuh besar sehingga memiliki tanduk yang panjang. Namun, tanduk it dipotong untuk bisa beradaptasi dengan manusia. Hellboy juga mempunyai pelindung, yaitu Broom.

Diketahui, Broom bekerja sebagai kepala paranormal untuk kebutuhan riset dan pertahanan. Dalam menjalankan tugas, Broom melibatkan Hellboy untuk menghentikan para manusia yang ingin melahirkan iblis lain ke dunia. Pasalnya, iblis memiliki sifat merusak yang hanya akan mengacaukan dunia sehingga Hellboy tidak menginginkan hal itu terjadi. Hellboy pun rela bertarung dengan iblis yang ke kembali masuk ke dunia manusia. Akankah Hellboy berhasil memusnahkan iblis lainnya?