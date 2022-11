DUSSELDORF - MTV Europe Music Awards (EMA) 2022 sukses digelar di Dusseldorf, Jerman, pada Minggu (13/11/2022) waktu setempat. Taylor Swift menjadi musisi paling banyak membawa pulang trofi.

Total ada empat trofi yang dimenangkan Taylor Swift, mulai dari Best Artist, Best Video, Best Pop, hingga Best Longform Video untuk 'All Too Well (10 Minute Version)'.

Meski sering memenangkan banyak penghargaan di tahun-tahun sebelumnya, ini pertama kalinya Taylor Swift kembali hadir di EMA, sejak terakhir kali 2012 lalu. Mengutip dari Variety, saat itu lagu yang dinyanyikannya adalah 'We Are Never Ever Getting Back Together'.

Selain itu, Nicki Minaj juga mendapatkan penghargaan Best Hip-hop dan Best Song untuk 'Super Freaky Girl'. Ada juga Harry Styles yang memenangkan Best Live.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut Bersama Lifebuoy dan MNC Peduli Tengah Berlangsung!

Kemudian Lisa BLACKPINK memenangkan Best K-pop, David Guetta untuk Best Electronic, BTS memenangkan Biggest Fans, dan masih banyak lagi. Berikut ini daftar lengkap pemenang MTV Europe Music Awards 2022: Best Song: Nicki Minaj - Super Freaky Girl Best Video: Taylor Swift - All Too Well (10 Minute Version) Best Artist: Taylor Swift BACA JUGA:Jessica Iskandar Kenang Momen Liburan di Sumba, Netizen: Liburan Elit Bayar Cicilan Sulit Best Collaboration: David Guetta & Bebe Rexha - I’m Good (Blue) Best Live: Harry Styles Best Pop: Taylor Swift Best New: SEVENTEEN Best K-Pop: Lisa Blackpink Best Latin: Anitta Best Electronic: David Guetta Best Hip-Hop: Nicki Minaj Best Rock: Muse Best Alternative: Gorillaz Best R&B: Chle BACA JUGA:Nikita Mirzani Sidang, Anak-anaknya Dipastikan Tak Akan Muncul di Pengadilan Best Longform: Taylor Swift, - All Too Well (10 Minute Version) Video For Good: Sam Smith - Unholy (ft. Kim Petras) Biggest Fans: BTS Best Push: SEVENTEEN Best Metaverse Performance: BLACKPINK - The Virtual PUBG Mobile Best Look ‘Personal Style’: Rita Ora Generation Change: Lina Deshvar, Anna Kutova and Anfisa