LONDON - Pandemi COVID-19 memberi warna baru dalam perhelatan MTV Europe Music Awards (EMA) 2020. Tahun ini, ajang tersebut digelar di dua negara berbeda.

Dari Budapest, Hungaria, David Guetta dan Raye membawakan lagu Let's Love dengan latar langit malam. Sementara Maluma memukau London dengan penampilannya membawakan Djadja dan Hawai.

Tahun ini, Lady Gaga memimpin nominasi MTV EMA dengan total enam kategori. Sementara boy group BTS dan Justin Bieber masing-masing lima kategori.

Namun ketika acara berlangsung, Lady Gaga hanya mampu membawa pulang dua trofi, Best Artist dan Best US Act. Sementara BTS memboyong empat penghargaan: Best Song, Best Group, Biggest Fans, dan Best Virtual Live.

Justin Bieber memenangkan penghargaan Best Video lewat video klip Popstar milik DJ Khaled feat Drake yang dibintanginya. MTV EMA 2020 juga menjadi perayaan bagi Little Mix yang meraih penghargaan Best Pop dan Best UK & Ireland Act.

Berikut daftar detail pemenang MTV EMA 2020: Best Video: DJ Khaled – POPSTAR ft Drake dengan bintang video klip Justin Bieber Best Artist: Lady Gaga Best Song: Dynamite (BTS) Best Collaboration: Karol G-Tusa feat Nicki Minaj Best Pop: Little Mix Best Group: BTS Best New: Doja Cat Biggest Fans: BTS Best Latin: Karol G Best Rock: Coldplay Best Hip Hop: Cardi B Best Electronic: David Guetta Best Alternative: Hayley Williams Video for Good: H.E.R (I Can't Breathe) Best Push: YUNGBLUD Best Virtual Live: BTS (BANG BANG CON: The Live)*