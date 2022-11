DUSSELDORF - Para musisi K-Pop menunjukkan kesuksesan mereka di kancah internasional dengan memborong trofi di MTV Europe Music Awards. Penghargaan bergengsi itu digelar di Dusseldorf, Jerman, pada Minggu (13/11/2022) waktu setempat.

Kemenangan dimulai dari BTS yang menyabet trofi untuk kategori Biggest Fans. Ini bukan kali pertama boygroup yang memiliki 7 member itu memenangkan pernghargaan tersebut, sebelumnya pada tahun 2021 mereka pernah membawa pulang trofi yang sama. Tak dipungkiri, kesuksesan BTS saat ini hingga dikenal di kancah internasional berkat fans setia mereka, ARMY.

Kemudian, BLACKPINK memenangkan penghargaan untuk Best Metaverse Performance saat menggelar Konser Virtual untuk PUBG Mobile. Selain itu, Lisa secara individu memenangkan Best K-pop.

Ada pula SEVENTEEN yang memenangkan dua kategori sekaligus, yakni Best New Artist dan Best Push. Tak mau ketinggalan, TXT turut memenangkan Best Asia Act.

Meski para artis tak dapat hadir secara langsung di penghargaan tersebut, mereka tetap menyampaikan rasa terima kasih melalui video.

Daftar Lengkap Pemenang MTV Europe Music Awards 2022: Best Song: Nicki Minaj - Super Freaky Girl Best Video: Taylor Swift - All Too Well (10 Minute Version) Best Artist: Taylor Swift Best Collaboration: David Guetta & Bebe Rexha - I'm Good (Blue) Best Live: Harry Styles Best Pop: Taylor Swift Best New: SEVENTEEN Best K-Pop: Lisa Blackpink Best Latin: Anitta Best Electronic: David Guetta Best Hip-Hop: Nicki Minaj Best Rock: Muse Best Alternative: Gorillaz Best R&B: Chle Best Longform: Taylor Swift, - All Too Well (10 Minute Version) Video For Good: Sam Smith - Unholy (ft. Kim Petras) Biggest Fans: BTS Best Push: SEVENTEEN Best Metaverse Performance: BLACKPINK - The Virtual PUBG Mobile Best Look 'Personal Style': Rita Ora Generation Change: Lina Deshvar, Anna Kutova and Anfisa Yakovina