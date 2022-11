ATLANTA - Alicia Keys dan Justin Bieber dipastikan tampil dalam upacara pemakaman rapper Takeoff. Upacara bertema ‘Celebration of Life’ itu rencananya akan digelar di State Farm Arena, Atlanta, pada 11 November 2022, pukul 12.00 EST.

Mengutip TMZ, Kamis (10/11/2022), upacara pemakaman itu rencananya akan dihadiri sekitar 20.000 tamu undangan. Personel grup hip-hop Migos itu tewas ditembak di 810 Billiards & Bowling Houston, Texas, pada 1 November 2022.

Quality Control Music, label rekaman Takeoff mengungkapkan, sang rapper tewas karena peluru nyasar mengenai kepalanya. Namun pihak koroner menyebut, peluru yang bersarang di kepala dan dada sang rapper masuk dalam kategori pembunuhan.

Justin Bieber diketahui pernah berkolaborasi dengan Takeoff dan grupnya, Migos, dalam lagu What You See dan Looking for You. Sementara Alicia Keys diketahui belum pernah berkolaborasi dengan sang rapper ataupun grupnya.

Namun Alicia Keys sempat memberi penghormatan kepada sang rapper lewat Instagram. "Ini sudah berlebihan. Pembunuhan terjadi hampir setiap hari. RIP Takeoff. Duka untuk keluarga yang ditinggalkan," ujarnya. Selain Justin Bieber dan Alicia Keys, Drake juga dipastikan menghadiri acara pemakaman tersebut. Dia bahkan membatalkan jadwal manggungnya di New York, pada 11 November 2022, untuk bisa menghadiri acara itu.*