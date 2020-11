LOS ANGELES - Penyanyi Alicia Keys tetap memastikan dirinya terlindungi dengan baik saat harus bekerja di luar rumah di tengah pandemi COVID-19.

Seperti saat Keys harus menjalani syuting pre-tapping untuk MTV Europe Music Awards di Los Angeles, Amerika Serikat, pada 1 November silam. Saat itu, dia tampil dengan gaya tak biasa.

Mengutip Just Jared, Selasa (3/11/2020), penyanyi 39 tahun itu terlihat berdiri di samping piano dan mengenakan masker payet berwarna nude keemasan. Warna masker itu senada dengan top bra yang dikenakannya.

Bukan masker biasa, pelantun If Ain’t Got You itu mengenakan masker yang didesain khusus untuk menutupi tak hanya hidung dan mulut saja, namun juga keseluruhan wajahnya. Masker itu menutupi kepala hingga leher Keys.

Penampilan Alicia Keys di MTV Europe Music Awards 2020, bisa disaksikan pada 8 November mendatang. Ajang itu juga dihadiri sederet nama besar lainnya, seperti Sam Smith, David Guetta, Doja Cat, hingga Little Mix.*

