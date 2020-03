JAKARTA - Penyanyi Alicia Keys mengungkap kisah masa lalu sang ibunda, Terry Augello yang hampir melakukan aborsi saat mengandungnya. Hal ini dibagikannya lewat bukunya yang berjudul More My Self: A Journey.

Keys menulis tentang hubungan Augello dengan seorang pramugara bernama Craig Cook dan akhirnya hamil. Namun sang ibunda memilih mempertahankan kandungannya.

"Dia membuat keputusan besar. Dan saat itu aku yakin bahwa dia tidak tahu mengapa ia memilihnya. Tapi dia tahu apa yang harus dia lakukan," kata Keys seperti dikutip CBS, Selasa (24/3/2020).

Dengan kondisi keuangan sulit, Keys dibesarkan oleh sang ibunda di Hell's Kitchen, New York. Ia menggambarkan beratnya tumbuh di lingkungan itu.

"Sulit, berbahaya, menakutkan. Aku sebagai seorang ibu tak bisa membayangkan membesarkan anakku di sana," tutur sang pelantun If I Ain't Got You itu.

Namun Keys memakluminya karena tahu Augello harus bekerja demi dirinya sementara ia harus tetap bersekolah. Kini, ia bersyukur sang ibunda memilih membesarkannya hingga menjadi penyanyi sukses.

"Aku sangat berterimakasih padanya karena telah memilihku. Aku sangat menghargainya," imbuhnya.

(edh)