JAKARTA - Daniel Mananta baru-baru ini menjadi sorotan lantaran. Hal itu terjadi usai ia mengunggah foto dirinya dan istri bersama Ustadz Abdul Somad (UAS).

Dalam unggahannya, Daniel dan istri terlihat berkunjung ke Pekanbaru, Riau. Menariknya, ia dan Viola pun menginap di kediaman milik UAS.

"Diajak main ke Rumah Omak @ustadzabdulsomad_official di Pekanbaru, Riau. Gw & Viola gak sabar nyobain kuliner di sini… ah! Senangnya main ke rumah tetangga!!," tulis Daniel Mananta pada keterangan foto di Instagramnya.

Bukan hanya datang ke kediaman UAS, Daniel Mananta dan istri juga sempat diajak untuk mampir ke pesantren Nurul-Azhar hingga Masjid Jami' Baiturrahman. Bahkan, dalam salah satu unggahan di Facebook milik Alnofiandri Dinar, Daniel terlihat mengikuti kajian subuh Kitab Riyadhus Shalihin.

Dalam foto yang diunggah oleh pemilik akun Facebook tersebut, Daniel Mananta terlihat berada di tengah-tengah warga untuk mendengarkan kajian yang diberikan UAS. Bahkan dalam unggahan miliknya, Daniel pun tak segan memamerkan foto bersama UAS dan Viola di depan sebuah Masjid.

"Pekanbaru… Sahabat baru! Banyak unforgettable sweet moments bareng @ustadzabdulsomad_official. Thank you for hosting us…," kata Daniel.

Sementara itu, menurut penuturan Alnofiandri Dinar di lama Facebooknya, kedatangan Daniel dan istri ke Pekanbaru memang terjadi atas undangan UAS. Bahkan undangan tersebut disampaikan oleh UAS setelah tampil di Podcast milik Daniel. "Bang Daniel dan Mbak Viola datang ke Pekanbaru bukan karena bisnis atau sekedar menaikkan rating. Beliau berdua datang karena memenuhi undangan UAS agar berkunjung ke Rumah Omak dan berkeliling Pekanbaru bersama UAS," tulis Alnofiandri pada laman Facebooknya. "Undangan disampaikan UAS setelah podcast bersama Bang Daniel dan ditayangkan di channel YouTube Daniel Mananta Network. Viral waktu itu. UAS telah memenuhi undangan Bang Daniel, lalu Bang Daniel pun berkeinginan memenuhi undangan UAS," tandasnya.