SEOUL - Lee Jung Joon akan mengambil alih peran Lee Ji Han, yang meninggal dunia akibat Tragedi Itaewon, dalam drama Kkokdu’s Gye Jeol. Hal itu dikonfirmasi oleh perwakilan MBC, pada 7 November 2022.

Aktor 23 tahun tersebut akan berperan sebagai Jung Yi Deun, mantan kekasih Han Gye Jeol. Karakter dokter yang memiliki kemampuan unik ini akan diperankan oleh aktris Im Soo Hyang.

BACA JUGA: Sempat Syuting Bareng, Beby Tsabina Sampaikan Duka Atas Tewasnya Lee Ji Han

BACA JUGA: Kiesha Alvaro Tumbuh Tanpa Sosok Ayah, Ernest Dicibir Imbas Centang Biru

Mengusung genre fantasi-romance, Kkokdu’s Gye Jeol berkisah tentang malaikat pencabut nyawa bernama Kkokdu (Kim Jung Hyun) yang datang ke bumi untuk menghukum manusia. Hal itu dilakukannya setiap 99 tahun sekali.

Saat ini, syuting drama tersebut masih ditunda sebagai bentuk penghormatan kepada mendiang Lee Ji Han. Sementara Lee Jung Joon, diketahui masih terlibat dalam produksi drama SBS, Cheer Up.

Mahasiswa Korea National University of Arts tersebut memulai debutnya di layar kaca pada 2017 lewat drama Queen for Seven Days. Selanjutnya, dia bermain dalam Two Cops, Best Mistake 2, Class of Lies, Kairos, Squid Game, dan It’s Beautiful Now.*

BACA JUGA: Gisel Ungkap Alasannya Buka Hati untuk Rino Soedarjo, Jawaban dari Doa

BACA JUGA: Alasan Dewi Perssik Tetap Berteman dengan Aldi Taher meski Banyak Kontroversi

Baca Juga: Taco Bell Indonesia Resmi Buka Gerai ke-6 di Paramount Gading Serpong

(SIS)