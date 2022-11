JAKARTA - Anggika Bolsterli membintangi series bertajuk Get Ur Dream. Get Ur Dream bercerita tentang 6 mahasiswa yang tinggal di sebuah rumah kos, di sana mereka berbagi semua mimpi dan harapan mereka. Di setiap episode Get Ur Dream, ke-6 mahasiswa ini akan berusaha untuk mewujudkan mimpi dan harapan yang mereka kejar dengan cara yang se-instant mungkin, maka kejadian-kejadian yang di luar prediksi merekapun terjadi.

Ia berperan sebagai Lola, mahasiswi jurusan psikologi yang ambisius, baik dalam hal kehidupan kuliah maupun percintaan, sangat mudah luluh ketika bertemu dengan cowok cool.

"Ceritanya lucu, coba ah, wah seru juga ada Devina juga yang sudah pernah kerja bareng. Di sini gak ada effort-nya sih karena gampang banget nemuin chemistry-nya. Bersyukur ada di project ini karena cukup menyenangkan," kata Anggika.

"Bingung kalau sama Anggika tuh kaya narutal aja. Kaya liat-liatan aja bisa dapet chemistry-nya," timpal Devina Aureel.

Kemudian ada Devina Aureel sebagai Shinta, mahasiswi jurusan Ilmu Komunikasi, sahabat Lola dari TK sampai kuliah, sumber gossip tapi sangat setia kawan, Intan Melodi sebagai Sherli mahasiswi jurusan Filsafat, selalu telat connect dengan percakapan yang sedang terjadi, tapi selalu mempunyai pikiran yang positif terhadap banyak hal. Gusti Reyhan sebagai Lucky, Mahasiswa jurusan Teknik Informasi, Mantan Lola saat SMP yang punya otak cemerlang dan ketertarikan sangat tinggi terhadap Gadget.

Tubagus Ali sebagai Deni, mahasiswa jurusan Psikologi, tipikal teman yang selalu bisa diandalkan, suka berdandan rapih dan punya gaya hidup teratur. dan Xprayoga sebagai Ade, Mahasiswa jurusan Hukum, aktivis kampus yang punya idealisme tinggi terhadap segala macam hal yang menurutnya tidak adil, melakukan demo seakan-akan sudah menjadi kegiatan wajib baginya.

Get Ur Dream disutradarai oleh Reka Wijaya, yang sebelumnya sudah menyutradarai beberapa sitcom seperti Bajaj Bajuri, Kejar Tayang, dan Tetangga Masa Gitu. Get Ur Dream memadukan duet Dendi Reynando (Creator & Show Runner) yang sebelumnya sudah merilis 4 film layar lebar, dan Upie Guava (Production Design & Show Runner) publik mengenalnya sebagai salah satu sutradara video klip musik dan iklan.

Get Ur Dream merupakan sebuah series MAXstream Original yang diproduksi dari Mahakarya Pictures yang dapat disaksikan secara gratis.

