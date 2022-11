SEOUL – Pecinta drama Korea Selatan pasti tidak sabar menantikan Reborn Rich yang dibintangi oleh Song Joong Ki dan Shin Hyun Bin.

Drama ini diadaptasi dari web novel berjudul The Youngest Son of a Conglomerate karya San Gyung yang ditulis ulang untuk drama oleh Kim Tae Hee. Selain itu, drama ini disutradarai oleh Jeong Dae Yun yang sudah melahirkan drama-drama hits seperti W (Two World), She Was Pretty, dan I Am Not A Robot.

- Daftar Pemain dan Perannya:

Song Joong Ki sebagai Jin Do Joon / Yoon Hyun Woo

Lee Sung Ming sebagai Jin Yang Chul

Shin Hyun Bin sebagai Seo Min Young

Jo Han Chul sebagai Jin Dong Ki

Kim Nam Hee sebagai Jin Seong Joon

Kang Gi Doong sebagai Jin Hyung Joon

Park Ji Hyun sebagai Mo Hyun Min

Kim Jung Nan sebagai Son Jung Rae

Tiffany Young sebagai Rachel

Kim Young Jae sebagai Jin Yoon Ki

Kim Shin Rok sebagai Jin Hwa Young

Kang Gil Woo sebagai Baek Sang Moo

Kim Do Hyun sebagai Choi Chang Je

Seo Jae Hee sebagai Yoo Ji Na

Kim Hyun sebagai Lee Pil Ok

Kim Jeong Woo sebagai Woo Byung Jun

Lee Byung Joon sebagai Joo Young II

Park Ji Hoon sebagai Ha In Seok

- Jam Tayang

Diketahui, Reborn Rich atau yang memiliki judul lain The Youngest Son of a Conglomerate memiliki genre melodrama, fantasi, dan romantis. Memiliki total 16 episode yang akan tayang pada 18 November 2022 di JTBC dan VIU.

- Sinopsis

Reborn Rich mengisahkan Yoon Hyun Woo (Song Joong Ki) yang telah melayani Soonyang Conglomerate sebagai sekretaris manajemen risiko selama satu dekade. Yoon Hyun Woon kemudian dijebak oleh keluarga konglomerat tersebut dengan kasus penggelapan dana dan dibunuh oleh putra bungsu keluarga Soonyang, Jin Do Joon.

Setelahnya, Yoo Hyun Woo malah terbangun di tubuh Jin Do Joon sehingga ia memutuskan untuk memanfaatkan identitas barunya untuk membalaskan dendam pada keluarga konglomerat Soonyang.

