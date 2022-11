SEOUL - Aktris Penthouse, Lee Ji Ah berpotensi kembali ke layar kaca dengan membintangi drama baru JTBC, Going Until the End. Kabar tersebut kemudian ditanggapi oleh agensi sang aktris, BH Entertainment.

“Sang aktris mendapat tawaran membintangi drama itu dan masih mempertimbangkannya dengan positif,” kata agensi tersebut dikutip dari Soompi, Kamis (3/11/2022).

Hingga berita ini diturunkan, belum ada informasi resmi terkait drama tersebut. JTBC juga belum mengumumkan jadwal tayang drama tersebut.

Saat ini, Lee Ji Ah masih disibukkan dengan syuting drama barunya, Lady. Drama baru tvN itu berkisah tentang Hong Tae Ra, ibu negara yang memiliki popularitas, kekayaan, putri yang cantik, dan cinta sang suami.

Kekurangan Tae Ra satu-satunya adalah dia tidak memiliki ingatan maupun kenangan apapun tentang masa lalunya. Namun suatu hari, ingatan yang nyaris terkubur itu kembali mencuat dan membuatnya syok.

BACA JUGA: Lee Sang Yoon dan Lee Ji Ah Jadi Suami Istri dalam Drama Baru tvN, Lady

BACA JUGA: Profil Gideon Tengker yang Kekayaannya Tak Kalah dari Nagita Slavina

Baca Juga: Taco Bell Indonesia Resmi Buka Gerai ke-6 di Paramount Gading Serpong

Jika Lee Ji Ah menerima tawaran membintangi Going Until the End, maka kemungkinan besar syuting baru akan dilakukan tahun depan, setelah dia menyelesaikan syuting drama Lady. Seperti diketahui, popularitas aktris 44 tahun ini kembali melambung setelah membintangi drama The Penthouse yang tayang sebanyak tiga musim. Setelahnya, dia membintangi beberapa drama, seperti The Ghost Detective dan Dramaworld.* BACA JUGA: Seo In Guk Digaet Bintangi Drama Saeguk Handwritten BACA JUGA: 6 Artis Indonesia Pemilik Payudara Besar, Ada yang 4 Kali Operasi