SEOUL - tvN resmi merilis daftar pemeran drama Lady yang sebelumnya dikenal dengan judul First Lady. Lee Ji Ah dipastikan beradu akting dengan Lee Sang Yoon, Jang Hee Jin, Park Ki Woong, dan Bong Tae Gyu dalam drama itu.

Mengutip Soompi, pada Kamis (4/8/2022), skenario drama itu akan ditulis oleh Kim Soon Ok, penulis di balik drama populer, The Penthouse dan The Last Empress. Sementara kursi sutradara diisi Choi Young Hoon, sosok di balik drama One the Woman.

Drama Lady berkisah tentang Hong Tae Ra ( Lee Ji Ah), Ibu Negara yang memiliki popularitas, kekayaan, putri yang cantik, dan cinta tak tergoyahkan untuk sang suami. Kekurangannya cuma satu, dia tak punya ingatan tentang masa lalunya.

Suatu hari, memori yang telah lama tertutup itu mulai terbuka dan Tae Ra perlahan mengingat masa lalunya. Dia kemudian mulai menyusun rencana untuk membalas dendam kepada orang-orang yang telah mencelakainya di masa lalu.

Aktor Lee Sang Yoon dipercaya memerankan karakter Pyo Jae Hyun, suami Hong Tae Ra, developer web jenius yang memiliki jiwa kepemimpinan dan kepribadian simpatik. Dia dikenal Generasi Z sebagai teladan di bidangnya.

Jae Hyun mengembangkan teknologi baru saraf pintar yang bisa ditempel di tubuh. Para politisi meyakini dia layak menjadi presiden Korea Selatan selanjutnya. Di lain pihak, Jang Hee Jin berperan sebagai Go Hae Soo, pembaca berita senior di YBC. Hae Soo merupakan istri Jang Do Jin, menantu Grup Geumjo yang dikenal percaya diri dan blakblakan. Meski begitu, dia sebenarnya menyimpan luka masa lalu yang belum bisa diatasinya. Sementara karakter Jang Do Jin yang diperankan Park Ki Woong digambarkan sebagai pria yang sangat kompetitif dan gemar berjudi. Dia lahir di keluarga kaya dan menjadi direksi perusahaan IT ternama, Haechi. Jang Do Jin merupakan teman dekat Pyo Jae Hyun yang selalu menjadi saingannya sejak SMA. Dengan Jae Hyun, dia merasakan pahitnya dikalahkan untuk pertama kalinya. Bong Tae Gyu akan reuni dengan Lee Ji Ah dalam drama ini. Dia berperan sebagai Goo Sung Chan, seorang hacker dan kepala lembaga riset Haechi. Dia bersama Pyo Jae Hyun dan Jang Do Jin dikenal sebagai Three Musketeers sejak kuliah. Rencanya, Lady akan memulai masa tayangnya di tvN, pada tahun depan.*