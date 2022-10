JAKARTA – Lengkapi keseruan akhir pekan Anda dengan menyaksikan film. Salah satunya adalah film Venom: Let There Be Carnage yang bisa disaksikan di Vision+.

Film produksi Columbia Pictures dan Marvel ini menceritakan tentang Eddie yang harus beradaptasi dengan kehidupan sebagai Venom dan gemar memakan otak manusia. Suatu ketika, Patrick Mulligan, seorang detektif, memintanya bertemu pembunuh berantai, Cletus Kasady.

Dalam pertemuannya, Eddie menemukan goresan aneh yang ada pada dinding penjara Kasady. Dengan bantuan Venom, ia berhasil menemukan tempat san pembunuh menyimpan tubuh korbannya melalui goresan tersebut.

Kasady sempat meminta bertemu terakhir kali dengan Eddie sebelum dihukum mati. Karena suatu tragedi, Eddie berubah menjadi Carnage, Venom lain yang berwarna merah.

Film ini dibintangi oleh deretan artis ternama. Seperti Tom Hardy sebagai Eddie Brock alias Venom, Woody Harrelson sebagai Cletus Kasady alias Carnage, Michelle Williams sebagai Anne Weying, Naomie Harris sebagai Frances Barrison alias Shriek, Reid Scott sebagai Dr. Dan Lewis, Stephen Graham sebagai Patrick Mulligan, dan berbagai pemeran berbakat lainnya.

Venom: Let There Be Carnage ini bisa Anda saksikan pada Minggu, 30 Oktober 2022 melalui channel AXN di Vision+.

