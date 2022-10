JAKARTA - Grup vokalĀ wanita BLACKPINK akan tampil di Indonesia pada awal 2023 mendatang, setelah pada 2018 lalu sempat menyapa para penggemarnya secara langsung. Kabar gembira untuk para BLINK tersebut bahkan telah dikonfirmasi langsung oleh akun InstagramĀ @jakartakonser.

Dalam unggahannya, akun tersebut memastikanĀ Jennie, Lisa, Jisoo dan Rose bakal manggung di Jakarta pada 11 dan 12 Maret 2022.

ā€œCONFIRMED, BLACKPINK is coming back to Jakarta on 11-12 March 2023,ā€ tulis akun tersebut dikutip MNC Portal Indonesia, Jumat (28/10/2022).

Rencananya Jennie cs akan tampil diĀ Gelora Bung Karno, Main Stadium, Jakarta Pusat. Bahkan konser yang digelar selama dua hari itu memiliki jadwal yang berbeda, yakni pukul 19.00 WIB untuk konser BLACKPINK di 11 Maret, dan 18.30 WIB pada 12 Maret 2023.

Terkait penjualan tiket konser tersebut, pihak promotor mengaku akan membaginya menjadi dua. Weverse Presale disebut akan mulai dibukaĀ pada 14 November 2022, sedangkan publik pada 15 November besok.

ā€œBergabung dalam BLINK Membership di Weverse Shop, kemudian mendaftar untuk Fanclub Presales di Weverse," tulis pihak promotor di akun Instagram mereka.

Sayangnya, pihak promotor masih belum mengungkap berapakah harga tiket untuk konser BLACKPINK di Gelora Bung Karno. Sebagaimana diketahui, BLACKPINK memang tengah mempersiapkan tur Asia setelah merilis album terbaru mereka bertajuk Born Pink. Selain Indonesia, grup yang berada di bawah naungan YG Entertainment ini juga akan mengunjungiĀ Thailand, Malaysia, serta Singapura.