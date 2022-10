SEOUL - BLACKPINK mencatatkan prestasi baru lewat Pink Venom. Pada 25 Oktober 2022, pukul 21.30 KST, video musik lagu tersebut membukukan 400 juta views di YouTube.

Artinya, video musik itu hanya perlu 67 hari untuk mencatatkan rekor baru setelah dirilis 67 hari lalu. Video itu berhasil pada 25 Oktober 2022, pukul 21.30 KST.

Single baru Lisa cs ini menjadi video musik K-Pop pertama yang berhasil menyentuh rekor tersebut sepanjang tahun 2022. MV Pink Venom juga menjadi video musik kesepuluh dari BLACKPINK yang meraih rekor serupa.

Capaian serupa lebih dahulu ditorehkan MV BLACKPINK lainnya, seperti As If It’s Your Last, DDU-DU DDU-DU, BOOMBAYAH, Kill This Love, Playing With Fire, Whistle, How You Like That, Ice Cream, dan Lovesick Girls.

Sementara itu, MV Shut Down yang merupakan single kedua dalam album ‘BORN PINK’ juga berhasil menembus 200 juta views, pada 26 Oktober 2022, pukul 00.30 KST. Dengan begitu hanya butuh 39 hari dan 11 jam bagi MV tersebut meraih rekor tersebut.

Di luar prestasi tersebut, BLACKPINK dikonfirmasi akan manggung di British Summer Time (BST) Hyde Park, di London, Inggris, pada 2 Juli 2023. BST merupakan salah satu festival musik tahunan terbesar di negara The Black Country tersebut. Jennie cs nantinya akan mengisi festival musik tersebut bersama Bruce Springsteen and the E Street Band, Billy Joel, dan P!NK.