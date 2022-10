JAKARTA - The Hurricane Heist merupakan sebuah film aksi pencurian bencana Amerika Serikat yang dirilis tahun 2018 di Inggris sebagai Sky Cinema Original Film. Disutradarai oleh Rob Cohen, dan skenario ditulis oleh Anthony Fingleton, dan Carlos Davis.

Film ini menampilkan Toby Kebbell, Maggie Grace, Ryan Kwanten, Ralph Ineson, Melissa Bolona, James Cutler, dan Ben Cross. The Hurricane Heist berdurasi selama 103 menit. Serial ini juga mendapatkan ulasan beragam negatif dan merupakan box-office, hanya menghasilkan USD32 juta dari perkiraan anggaran USD35 juta.

Berdasarkan trailer yang diunggah di kanal YouTube Rotten Tomatoes Indie film ini mengisahkan badai Andrew menghantam kota Gulport, Alabama, pada tahun 1992. Kejadian itu membuat Will (Toby Kebbell) dan Breeze Rutledge (Ryan Kwanten) kehilangan ayah mereka.

Kemudian, Breeze mulai bekerja di bidang pemeliharaan Federal Reserve System, sedangkan Will menjadi ahli meteorologi National Weather Service. Tahun 2018, terdapat badai bernama Tammy muncul untuk merusak kota Gulfport.

Seorang pegawai Depkeu Federal Reserve, Casey Corbyn (Maggie Grace) mendapatkan mandat oleh seorang karyawan, Randy Moreno (Chrisgian Contretas) untuk memanggil Breeze dan Will untuk memperbaiki masalah generator di fasilitas penyimpanan uang.

Namun di waktu yang bersamaan, Perkins (Ralph Ineson), yaitu seorang pegawai Depkeu yang memiliki rencana jahat. Berencana menyusup ke fasilitas penyimpanan uang dan menyandera petugas keamanan untuk merampok uang USD600 juta dalam brankas yang dikunci dengan kode khusus

Perkins pun meminta kedua anak buahnya, Sasha dan Frears untuk meretas dan memecahkan kode brankas itu, tetapi mereka gagal mengenkripsi kode tersebut. Ia pun mulai menyadari Corbyn mungkin telah mengubahnya.

Kemudian, Perkins menyuruh anak buahnya untuk mencari Corbyn. Saat Corbyn dan Breeze tiba di fasilitas penyimpanan uang, mereka bertemu dengan pasukan Perkins. Terjadilah baku tembak, hingga tidak bisa dihindarkan.

Will pun membantunya melarikan diri dengan kendaraannya bernama Dorminator. Namun, Breeze ketinggalan dan ditangkap oleh pasukan Perkins. Bahkan, ia juga dipaksa untuk memperbaiki generator.

Hal itu membuat Will murka ketika mengetahui saudaranya dalam bahaya. Ia bertekad untuk menyelamatkannya. Sementara itu, Corbyn bertemu dengan Sherif Jimmy Dixon. Sayangnya, Dixon mengaku dirinya salah satu komplotan Perkins.

Dixon memanfaatkan keadaan untuk mencoba menyandera Will dan Corbyn. Namun, mereka berhasil melarikan diri, dan Corbyn pun menembak Dixon. Will juga menabrak mobil Dixon dengan denominatornya. Will dan Corbyn berusaha merobohkan menara, lantaran menara itu sedang digunakan untuk memecahkan kode brankas.

Apakah Will dan Corbyn berhasil menggagalkan niat jahat Dixon, Bagaimanakah Dixon mendapatkan kode brankas tersebut.