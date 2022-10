JAKARTA -Â Luna Maya sudah berkecimpung di dunia hiburan Tanah Air sejak sekira 23 tahun silam. Tentunya, dia sudah paham suka duka yang harus dihadapi di balik layar.

Termasuk dengan jam kerja tak menentu para artis ketika syuting. Hal ini lah yang mungkin tak banyak diketahui publik ketika menikmati sajian film atau sinetron.

"Banyak yang enggak tau ya, di balik sinetron, series, film, kita ini dulu enggak ada jam kerja," ujar Luna Maya, dikutip dari YouTube TS Media, Selasa (18/10/2022).

Saking waktu syuting tak bisa dipastikan, Luna pernah seharian penuh berada di lokasi. Bahkan diakui Luna Maya, syuting dilakukan tanpa jeda alias nonstop.

"Kalau dulu gue pernah 24 jam syuting nonstop," lanjutnya.

Apa yang dikatakan mantan kekasih Ariel NOAH itu dibenarkan Nirina Zubir. Dirinya juga pernah merasakan kesibukan syuting, hingga menyita waktu tidur.

"Kita bisa ketemu syuting pagi, sampai pagi lagi keesokan harinya, tidur dua jam, abis itu callingan lagi" kenang Nirina.

Mereka lantas mengingatkan siapapun yang merasa ingin menjadi artis. Terjun di dunia hiburan, khususnya peran menurut Luna Maya bukan hal mudah.

"It's not that easy girl (itu tak mudah)" tutur Luna.

