SEOUL - Changmin TVXQ tengah berbahagia. Sang istri melahirkan anak pertama mereka yang berjenis kelamin laki-laki di sebuah rumah sakit di Seoul, Korea Selatan, pada 17 Oktober 2022.

“Saat ini, ibu dan bayinya dalam kondisi sehat,” ujar SM Entertainment, agensi yang menaungi sang idol dalam keterangan resminya seperti dikutip dari Soompi, pada Selasa (18/10/2022).

Mengutip Dispatch, Changmin menjadi suami siaga sepanjang kehamilan istrinya. “Dia juga berada di samping istrinya saat melahirkan. Dia sangat bersyukur karena istrinya lahir dalam kondisi sehat,” kata kerabat sang idol.

Pria kelahiran Seoul, 34 tahun silam tersebut menikahi kekasihnya yang bukan dari kalangan selebriti pada September 2020. Mereka kemudian dikaruniai anak, 2 tahun setelah menikah.

Changmin memulai kariernya di dunia hiburan dengan debut sebagai member TVXQ pada 2004. Sepanjang kariernya, grup tersebut sudah merilis sederet lagu populer seperti Hug, Rising Sun, dan Keep Your Head Down.

Sebelum kelahiran anak laki-lakinya, dia sempat merilis album solo bertajuk ‘Devil’ dan tampil dalam berbagai program TV, seperti Manners of Taste dan Differential Class.*

