JAKARTA – Ketika Ikatan Cinta tayang pertama kali pada 19 Oktober 2022, sinetron itu mampu mencuri hati penonton dengan begitu cepat. Sinetron itu menjadi salah satu program paling populer yang ditayangkan RCTI.

Alur cerita yang menarik dan chemistry apik para pemain menjadi alasan penonton menyukai sinetron yang juga tayang di Malaysia ini. Tak hanya di layar kaca dan audio series, kini kisah romantisme Aldebaran dan Andin akan tersaji dalam format e-novel.

BACA JUGA:Â Sinopsis Ikatan Cinta: Aldebaran Diancam, Nasib Andin Tak Jelas

Sebelum dirilis dalam format e-novel, cerita Ikatan Cinta lebih dahulu dibuat dalam format fisik. Novel karya Veronica Gabriella tersebut merupakan pemenang kompetisi Writer’s Hunt yang digelar Klaklik pada 2021.

Versi e-novel Ikatan Cinta akan tersedia di aplikasi Klaklik, pada 13 Oktober 2022. Klaklik merupakan aplikasi mobile all in one berisi koleksi IP (Intellectual Property) berbasis cerita dengan format UGC (User Generated Content) dari para content creator.

Klaklik menyediakan beragam format khusus untuk pembacanya yang berisi banyak fitur menarik hanya dalam satu aplikasi. Anda dapat menikmati berbagai fitur tersebut dengan mengunduh secara gratis melalui Playstore atau App Store.

Cerita Ikatan Cinta: Titip Rindu di Langit Swiss bermula dari kegiatan liburan keluarga Aldebaran, Andin, dan Reyna di Swiss. Liburan yang awalnya menyenangkan, justru dipenuhi masalah karena Reyna menghilang di karnaval.

BACA JUGA:Â Rizky Billar Ditahan Selama 20 Hari, Polisi: Kalau Kurang Bisa Diperpanjang



Baca Juga: Meriahkan Flash Sale, BATIQA Hotels Berikan Double Discount untuk Para Pelanggannya

Hilangnya Reyna membuat keluarga Aldebaran panik. Perjalanan Aldebaran dan Andin mencari sang putri justru membawa mereka menyusuri sederet kota indah di Swis, dari Basel, St. Gallen, hingga Appenzell. Peristiwa tersebut justru menguatkan cinta Aldebaran dan Andin, sekaligus membuat mereka mengerti makna sebuah keluarga. Keberadaan e-novel Ikatan Cinta: Titip Rindu di Langit Swiss diharapkan menjadi alternatif fans dalam menikmati Ikatan Cinta. Dengan konsep e-novel, penggemar bisa menikmati novel ini kapan dan di mana saja. Keuntungan lainnya, Anda tidak membutuhkan ruangan penyimpanan karena novel ini bisa diakses melalui smartphone. “Keberadaan e-novel ini diharapkan menjadi konsep berbeda bagi penggemar Ikatan Cinta menikmati kisah Aldebaran dan Andin. Selain itu, e-novel juga diharapkan bisa menjangkau audience lebih luas,” kata Titan Hermawan, Direktur Utama MNC Pictures.* BACA JUGA: Lesti Kejora Datangi Polres Jaksel, Rizky Billar: Mau Cabut Laporan