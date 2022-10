JAKARTA - The Bastille Day (The Take) sebuah film thriller yang rilis, pada tahun 2016. Film ini disutradarai oleh James Watkins dan ditulis bersama Andrew Baldwin. Diproduksi oleh Anonymous Content, Vendome Pictures, TF1 Films Production, dan StudioCanal.

Film ini dibintangi oleh Idris Elba, Richard Madden, Charlotter Le Bon, Eriq Ebouaney, dan Jose Garcia. Bastille Day film yang berdurasi 92 menit, yang dirilis di berbagai negara, seperti Britania Raya, Prancis, dan Amerika Serikat.

Dilansir dari imdb.com film Bastille Day menceritakan tentang seorang pria Bernama Michael Mason (Richard Madden) yang melakukan aksi sebagai pencopet Amerika yang tinggal di Paris. Dirinya pun diburu oleh CIA ketika ia mencuri tas yang berisi lebih dari sekadar dompet.

Sean Briar (Idris Elba) sebuah agen lapangan dalam kasus ini. Ia segera menyadari Michael hanyalah prajurit yang terperangkap dalam permainan yang jauh lebih besar. Michael menjadi aset terbaik Sean dalam mengungkap konspirasi skala besar.

Dalam menjalankan tugas sebagai Agen. Sean pun memanfaatkan situasi untuk menggunakan keterampilan copet Michael. Dirinya merekrut Michael dalam membantu melacak korupsi dengan cepat.

Selama waktu 24 jam berlalu melakukan kerja sama. Mereka tidak mungkin menemukan bahwa keduanya adalah target dan harus bergantung satu sama lain, untuk mengalahkan musuh.

