JAKARTA - Smash merupakan salah satu grup musik yang ramaikan panggung JISPHORIA. Kehadiran mereka seakan membuat para penonton bernostalgia dengan lagu-lagunya yang hits di era 2010-an.

Lagu pertama yang dibawakan Smash adalah Senyum Hangat. Mereka bernyanyi diikuti dengan koreografi yang terlihat keren.

β€œAnnyeong. Di sini ada yang Smashblast?,” tanya Rafael diikuti dengan teriakan penonton.

β€œSeru banget iKONIC merangkap Smashblast. Mudah-mudahan kita bisa kolab sama iKON yah,” ucap Rafael.

Lagu yang dibawakan SMASH malam tadi adalah Ah, Ada Cinta, dan You Know Me So Well. Dari pantauan MNC Portal semua penonton ikut bernyanyi dan berjoget. Tak jarang member SMASH pun memberikan mic ke arah penonton dan mengajak penonton bernyanyi.

Rafael dan teman-temannya juga membawakan lagu terbarunya yang berjudul Jadi Milikku. Dia berharap para penonton senang mendengarkan lagu yang dibawakannya itu. β€œJadi lagu ini dirilis sebelum pandemi. Kita sudah sempat promo tapi terhenti karena pandemi. Semoga setelah ini teman-teman bisa suka sama lagu kita juga," harap Rafael. Seperti diketahui Jishphoria merupakan event pertama yang digelar di Jakarta International Stadium, Jakarta Utara. Acara yang berlangsung pada Sabtu (1/10/2022) itu menghadirkan beberapa musisi papan atas mulai dari Lyodra, Andmash, JKT48, dan penampilan spesial dari iKON.