JAKARTA - RCTI akan segera menayangkan animasi BIMA S Season 2, pada 23 Oktober mendatang. Namun sebelum penayangan musim barunya, karakter ini akan hadir di Indonesia Comic Con 2022, di Jakarta Convention Center, pada 1–2 Oktober 2022.

Ajang ini merupakan event pop-kultur yang disuguhkan dalam bentuk pameran dengan berfokus pada buku komik, animasi, games, superhero, hingga film-film blockbuster dalam dan luar negeri.

BACA JUGA: Jangan Ketinggalan, Ada KIKO dan BIMA S di Baby Mama & Toys Festival 2022

MNC Portal dan MNC Animation akan membuka booth dalam event tersebut, sehingga penggemar BIMA S bisa mengikuti berbagai aktivitas menarik dan mendapatkan berbagai merchandise menarik.

Tidak hanya itu, pengunjung juga bisa berfoto dengan Helmet Original BIMA S di lokasi Booth. Atau menikmati 109 Games+ dari PT Esports Star Indonesia (ESI), dari Kiko Run, Lola Bakery, dan Game Fight of Legends yang akan rilis tahun ini.

PT ESI juga akan merilis game terbaru bernama Fight of Legends, sebuah action game 5v5 di mana permainannya berlangsung secara fast-faced atau fight right away (langsung bertarung) yang mengusung Hero Brawler sebagai genre dari permainannya.

BACA JUGA: Bukti Visum Jadi Penguat Kasus KDRT Rizky Billar kepada Lesti Kejora

Baca Juga: Pos Indonesia Pekenalkan ULBI, Kampus Logistik Pertama di Indonesia

BIMA S adalah serial animasi produksi MNC Animation di bawah naungan PT MNC Digital Entertainment (MSIN) yang bergenre laga dan petualangan. Kisahnya tentang Satria, seorang remaja yang spontan, pemberani, dan senang berpetualang. Ia mampu bertransformasi menjadi sosok BIMA S dan ditemani lima sahabatnya dalam setiap petualangannya. Mereka akan melawan monster jahat dan Infernus sang musuh besar yang berambisi untuk menguasai semesta. “Lewat event ini, MNC Animation akan mempromosikan animasi BIMA S Season yang diharapkan mampu mendulang dukungan dan antusias tinggi pengunjung. Kami berharap, anak-anak Indonesia selalu aktif, kreatif, dan mendukung produk dalam negeri, menjadi karya yang patut dibanggakan,” ujar Suhendra Wijaya, Head of Marketing dan Communication MNC Animation. Serial animasi BIMA S Season 2 akan hadir di waktu yang sama. Proyek animasi ini akan tayang di RCTI, setiap Minggu, pukul 10.00 WIB. Nantikan penayangan perdana serial ini pada 23 Oktober mendatang.* BACA JUGA: Regi Datau Diduga Pria Inisial R yang Berselingkuh dengan Denise Chariesta