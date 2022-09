JAKARTA – Beragam film pendek Asia dari Viddsee kini bisa ditonton lewat Vision+. Terbaru ada film pendek Singapura, In Between These Pages, yang dibintangi sederet aktris Singapura: Tysa Khan, Maryanah Sanas, dan Harikrishnan Pragalathan.

Serial ini bercerita tentang Imani alias Ani (Tysha Khan), seorang perempuan Melayu modern yang diperhadapkan pada dilema moral. Kisahnya berawal dari Ani yang didatangi sang nenek, Khatijah.

Ani meminta sang nenek tinggal bersamanya karena tak tega melihatnya hidup sendiri dan sakit-sakitan. Namun Khatijah terkejut saat mengetahui kehidupan sang cucu yang hidup bersama dengan teman prianya, Srii (Harikrishnan Pragalathan).

Selama tinggal bersama, sang nenek menilai banyak norma hidup sang cucu yang tak sesuai dengan kebanyakan masyarakat. Sehingga, dia banyak melontarkan pertanyaan dan kritik tajam kepada cucunya tersebut.

“Ani sengaja mau membuat Nenek sakit hati? Ani enggak takut apa yang akan terjadi setelah kita semua meninggal?” ungkap Khatijah pada cucunya.

Pertanyaan sang nenek pun dijawab Ani dengan sebuah jawaban diplomatis. "Waktu Ani masih kecil, saya percaya dengan hal-hal (yang nenek katakan) tersebut. Tapi, sekarang saya sudah dewasa, banyak hal yang menjadi rumit." Cerita pendek berdurasi 16 menit ini, hadir dengan kisah menyentuh dan sarat pesan moral.