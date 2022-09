VANCOUVER - Aktor Riverdale, Ryan Grantham dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas tuduhan pembunuhan tingkat dua. CBC melaporkan, sang aktor menembak mati ibunya, Barbara Waite, pada Maret 2020.

Grantham melepaskan tembakan ke kepala Waite saat dia bermain piano di rumahnya di Squamish, British Columbia, Kanada. Di persidangan diketahui, sang aktor sempat mengambil video menggunakan GoPro, setelah membunuh ibunya.

Mengutip Variety, Minggu (25/9/2022), Grantham membunuh ibunya dan memvideokan mayatnya. Sehari setelah pembunuhan, dia menutupi jenazah ibunya menggunakan sehelai kain yang dikelilingi lilin dan meletakkan kalung rosario di sana.

Ryan Grantham kemudian meninggalkan jenazah ibunya dan berkendara di timur Ottawa menggunakan mobil yang sudah dipenuhi senjata, peluru, dan alat peledak. Tujuannya adalah membunuh Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau.

Namun keinginannya tersebut diurungkannya dan dia memilih memutar arah ke Simon Fraser University di mana awalnya dia ingin melakukan penembakan massal. Namun dia memilih untuk menyerahkan diri ke Kepolisian Vancouver.

Hakim Kathleen Ker selaku hakim Mahkamah Agung British Columbia menyebut kasus tersebut sangat tragis dan menyedihkan. Namun dia bersyukur, Grantham memilih untuk menyerahkan diri dan mengurungkan niatnya melakukan penembakan massal.

Ryan Grantham mulai berakting sejak usia 9 tahun. Dia membintangi sederet proyek akting seperti iZombie, Unspeakable, Way of the Wicked, Riese, dan The Imaginarium of Doctor Parnassus.*

