GRUP band Michael Learns To Rock (MLTR) diketahui akan menggelar konser pada 4 November 2022 mendatang di Palembang. Jelang konser, tentunya terdapat sejumlah persiapan yang harus dilakukan oleh pihak penyelenggara acara. Salah satunya ialah mempersiapkan riders yang telah ditetapkan oleh band tersebut.

Riders sendiri merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut daftar permintaan grup band atau musisi sebagai syarat manggung. Rupanya, Jascha Richter cs meminta riders terkait dekorasi estetik di green room yang akan digunakan untuk mereka bersiap-siap sebelum naik panggung atau menyegarkan diri setelah turun panggung.

"Mereka (MLTR) ternyata melankolis, mereka minta ruangan green room didekor estetik anggun seperti dekorasi acara pernikahan. selain itu mereka juga meminta ruangan itu terdapat essence aroma terapi," ujar CEO Ada Ruang, Oktoberi Surbakti, selaku pihak organizer, saat ditemui pada press conference konser MLTR di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta, Kamis, 22 September 2022.

Hal tersebut dirasa cukup mengejutkan, karena MLTR yang notabene seluruh personilnya laki-laki, tapi menyukai suasana estetik dan melankolis, sejalan dengan vibes lagu-lagu cinta mereka.

Untuk riders lainya, dari sisi panggung, lighting dan hospitality, pihak penyelenggara mengatakan bahwa tidak mengalami kesulitan dan cenderung bisa dipenuhi.

"Nggak ribet sih sebenarnya, semua ada, intinya kita enggak ingin mengecewakan, terlebih kita membawa nama besar Indonesia, kita akan berikan yang terbaik," tutur Stella Director of PT. Bisa Musik Indonesia selaku pihak promotor.

Sementara itu, riders biasanya cukup picky bagi para musisi internasional adalah makanan. Tapi, untuk MLTR sendiri, rupanya terbilang cukup santai.

"Mereka selow selow aja, ya untuk makanan sih standar western aja," tambah Stella.

Sebagai informasi, grup musik legendaris asal Denmark, Michael Learns To Rock (MLTR) akan menggelar konser di Palembang pada 4 November mendatang. Konser tersebut bertajuk 'Michael Learns To Rock: Back On the Road Tour 2022 Live in Palembang'.

Perihal tiketnya terbagi dalam beberapa kategori, yaitu diamond, gold, silver dan bronze. Harga tiketnya dibanderol dari mulai Rp 500 ribu hingga Rp 2,5 juta. Tiketnya bisa dibeli secara online melalui platform penjualan tiket di tiket.com.