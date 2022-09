JAKARTA - Palembang akan kedatangan grup musik legendaris asal Denmark, Michael Learns To Rock (MLTR). Grup yang dikenal dengan laguĀ Paint My LoveĀ tersebut akan tampil di Palembang Sport and Convention Center pada 4 November 2022 mendatang.

Konser yang dipromotori oleh Eksporasi Musik tersebut bertajuk Michael Learns To Rock : Back On the Road Tour 2022 Live in Palembang.Ā Stella Tiffany selaku Direktur dari PT. Bisa Musik Indonesia menjelaskan, bahwa tujuan dari digelarnya konser tersebut, untuk mengajak semua generasi menikmati hiburan back to 90's yang menarik, khususnya fans MLTR di Palembang

"Kami merasa konser saat ini sangatlah Jakarta Centrist, kami ingin konser ini dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Kami rasa Palembang memiliki potensi yang sangat besar," ujar Stella saat press conference konser MLTR di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta, Kamis (22/9/2022).Ā

"Palembang memiliki ekonomi yang baik, lifestyle masyarakatnya juga up to date, dan beberapa event international juga pernah dilaksanakan di Palembang," tambahnya.

Perihal bisa mendatangkan MLTR ke Indonesia, pihak promotor mengaku tidak mengalami kendala, bahkan cenderung cukup mudah. Hal itu dikarenakan MLTR sangat tertarik dengan Indonesia.

"Proses mendatangkannya dari agustus 3 bulan lalu, Relatif mudah karena buat internasional band, Indonesia market yang lumayan bagus. Jadi mudah bernegosiasi dengan mereka (MLTR) dan pemerintah setempat juga sangat support," tutur Oktoberi Surbakti CEO Ada Ruang selaku pihak Organizer.

Pada konser di Palembang nanti, belum diketahu MLTR akan membawakan berapa lagu. Tapi, yang jelas grup yang digawangi oleh Jascha Richter, Kare Wanscher dan Mikkel Lentz tersebut akan membawakan lagu-lagu hits mereka selama dua jam penuh yang dimulai dari pukul 20.00 WIB. Untuk set panggungnya nanti, pihak promotor mengaku akan menghadirkan sebuah panggung yang cukup megah dengan luas 16x10 meter persegi. Tentunya panggung akan dilengkapi dengan tata lampu yang megah dan sound yang proper, sesuai dengan permintaan dari grup MLTR. Untuk penjualan tiket Presale & Normal konser Michael Learns To Rock: Back On the Road Tour 2022 Live in PalembangĀ sudah dibuka sejak 18 September 2022 lalu. Menurut penuturan dari pihak panitia, saat ini tiket presale sudah terjual sekitar 40 persen. Perihal tiketnya terbagi dalam beberapa kategori, yaitu diamond, gold, silver dan bronze. Untuk harga tiketnya dimulai dari Rp 500 ribu hingga Rp 2,5 juta. Tiketnya bisa dibeli secara online melalui platformĀ tiket.com.