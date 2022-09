JAKARTA - Afgan merilis ulang lagu Lenggang Puspita karya Guruh Sukarno Putra, pada 2019. Lagu itu, awalnya dibawakan penyanyi rock Ahmad Albar dalam album 'Gilang Indonesia Gemilang,' yang dirilis pada 1986. Berikut lirik dan chord gitar lagu tersebut.Â

LENGGANG PUSPITA - AFGANÂ

Intro

G Am

G Am

Verse 1

G Am

Jalan berlenggak-lenggok gemulai

G Am

Langkah nan anggun tinggi semampai

C Bm7

Di antara rerumpunan bambu

C D

Kudengar derai tawamu

G Am

G Am

Verse 2

G Am

Wajah berbinar-binar ceria

G Am

Senyum manis menghiasi senja

C Bm7

Di antara bunga-bunga rindu

C D

Kucium harum nafasmu

Chorus

G Am

Oh dara...

Bm7 Am

Kemana kau pergi melangkah

G

Juwita...

Bm7 Em D7

Tahukah kau hatiku resah

G Am

Oh dara...

Bm7 Am

Mengapa kau terus melangkah

G

Juwita...

Bm7 Em D#

Mengapa ku tak berdaya

Bridge

G Am

C D C Am

G Am

G Am

Verse 3

G Am

Jalan berlenggak-lenggok gemulai

G Am

Langkah nan anggun tinggi semampai

C Bm7

Di antara rerumpunan bambu

C D

Kudengar derai tawamu

G Am

G Am

Verse 4

G Am

Wajah berbinar-binar ceria

G Am

Senyum manis menghiasi senja

C Bm7

Di antara bunga-bunga rindu

C D

Kucium harum nafasmu

Chorus

G Am

Oh dara...

Bm7 Am

Kemana kau pergi melangkah

G

Juwita...

Bm7 Em D7

Tahukah kau hatiku resah

G Am

Oh dara...

Bm7 Am

Mengapa kau terus melangkah

G

Juwita...

Bm7 Em D#

Mengapa ku tak berdaya

Outro

G Am*