JAKARTA - Sarinah Jazz Night telah usai digelar pada Sabtu,17 September 2922 kemarin. Festival musik gratis ini bahkan digelar di Anjungan Sarinah, Jakarta Pusat dan menampilkan sejumlah musisi jazz tanah air seperti Fariz RM hingga Dwiki Dharmawan.

Acara tersebut diketahui digelar sebagai rangkaian menuju perhelatan puncak yakni Jazz Goes To Campus. Rencananya, perhelatan Jazz Goes To Campus akan digelar pada 13 November 2022 mendatang di Universitas Indonesia.

“Buat saya pribadi berhadapan dengan audiens merupakan kekuatan tersendiri. Energi dari penonton itu sangat berperan besar dalam interaksi menciptakan atmosfer yang baik dalam suatu pentas,” kata Fariz dalam acara konferensi pers, Jazz Goes To Campus di Sarinah, Sabtu, 17 September 2022.

Acara festival musik jazz ini sekaligus menggalang donasi untuk pembinaan anak berkebutuhan khusus. Dana yang dikumpulkan akan disalurkan ke Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) melalui platform kitabisa.com.

Perhelatan The 45th Jazz Goes To Campus sendiri merupakan acara festival musik jazz tertua. Acara puncak ini akan berlangsung di Universitas Indonesia pada 13 November 2022.

Nantinya, acara festival musik jazz ini akan dimeriahkan para musisi jazz ternama seperti Fariz RM, HIVI, Diskoria, Ardhito Pramono dan masih banyak lagi. Untuk tiket The 45th Jazz Goes To Campus bisa kamu dapatkan di situs Sermorpheus.com. Harga tiket pun disesuaikan dengan kantong mahasiswa, yakni dibanderol seharga Rp175 ribu.