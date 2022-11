JAKARTA - Ikut mendorong digitalisasi Indonesia, SimInvest Presents : The 45th Jazz Goes To Campus, mengusung konsep baru nan segar dalam dunia festival musik, dengan menjadi salah satu pelopor NFT Festival yang turut menggandeng aplikasi investasi saham terbaik Indonesia, SimInvest.

Jazz Goes To Campus Festival (JGTC Festival) kembali menyapa penggemar musik dari berbagai kalangan yang tersebar di seluruh Indonesia, untuk yang ke-45 kalinya secara live. Setelah 2 tahun berturut-turut menghadirkan virtual festival experience akibat keterbatasan yang terjadi di masa pandemi, diharapkan The 45th Jazz Goes To Campus dapat melepas rindu penikmat musik Indonesia. Tahun ini, JGTC diadakan pada hari Minggu, 13 November 2022 bertempat di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) dengan tema β€œWhere the Jazzphoria Sets”.

Setelah melalui rangkaian acara pre-festival yaitu Workshop dengan tema "Behind the Scenes: The Astonishing Jazz Musicality Process in Creating Impactful Musical Outcomes". Kemudian, Press Conference, yang dilanjutkan dengan rangkaian acara terbaru dari Jazz Goes to Campus, yaitu Sarinah Jazz Night dengan konsep street jazz, dengan tujuan untuk menjadi platform charity campaign. Distribusi dari penggalangan dana akan diberikan kepada Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Bandung, dalam bentuk pemberian instrumen musik. Terakhir, JGTC juga melangsungkan Roadshow di Kota Bandung.

JGTC menghadirkan 3 musisi Internasional, 12 musisi lokal, dan 5 komunitas secara bersamaan pada Festival yang menjadi penutup dari seluruh rangkaian acara yang telah berlangsung sejak bulan Juli. Penyanyi asal Kanada-Korea, SLCHLD menjadi highlight pada event Jazz Goes to Campus tahun ini. Tidak berhenti sampai disitu, deretan bintang papan atas asal Indonesia turut menjadi spotlight, yang pastinya membuat seluruh penonton dan pecinta musik jazz tak sabar untuk merayakan euforia festival bersama-sama.

Berikut line up musisi yang memeriahkan acara festival The 45th Jazz Goes to Campus 2022 : ● SLCHLD

● Tulus

● Maliq & D’Essentials

● Diskoria x Fariz RM

● Rossa ft. Nikita Dompas

● Kahitna

● Tiara Andini

● Rizky Febian

● Ardhito Pramono

● Barry Likumahuwa and The Rhythm Service

● NonaRia

● Candra Darusman & Detik Waktu

● Quartet ft. Nikita Dompas

● Natasya Elvira & Ardhito Pramono

● Bermain Rintik di Musim Hujan (HIVI!, Sri Hanuraga, Gerald Situmorang, Ify Alyssa)

● Rahara

● Alif Maulana

● Komunitas Jazz Kemayoran

● JAZZVERSITY ALL STAR

● JGTC Community

Para seniman ternama yang memeriahkan panggung yang terbagi menjadi 3, yaitu Stage A : Mantappu corp x Menantea, turut menghadirkan Jerome Polin dan para Talent dari Mantappu corp untuk mengisi sesi interaktif, Stage B : SimInvest, yang diisi sesi talkshow dengan bintang tamu Cinta Laura Kiehl, dan Stage C : MyPertamina dengan penampilan berbagai bintang yang tidak kalah ditunggu oleh penonton.

Sebanyak 9.000 tiket festival dalam bentuk NFT (Non-Fungible Token) yang dapat diakses melalui website/aplikasi Sermorpheus, telah habis terjual sejak tanggal 06 November 2022, tepat satu minggu sebelum festival diselenggarakan.

Booth-booth tenant dari berbagai pihak pun turut meramaikan acara JGTC tersebut, dimulai dari booth kecantikan seperti wardah hingga booth platform digital seperti BuddyKu hadir memberikan berbagai kuis berupa content competition berhadiah 10jt rupiah dan hadiah kecil pada acara dengan membagikan merchandise dan minuman gratis bagi mereka yang mau mendownload aplikasi BuddyKu di ponsel mereka. Seluruh acara tidak akan berjalan dengan sukses dan sempurna tanpa ada kontribusi serta kepercayaan dari seluruh pihak Sponsor, Media Partner, Komunitas Jazz dan Organisasi sosial, juga seluruh rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Acara tahunan yang diselenggarakan Jazz Goes to Campus, tentunya tidak terlepas juga dari dukungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, yang baru saja meraih akreditasi Internasional Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB).